Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada

20. 04. 2026. u 16:58

Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.

Америчка амбасада издала хитно упозорење: Велики ризик од напада

AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saopštenju se ukazuje da proiranske milicije u Iraku navodno planiraju dodatne napade, dok pojedini elementi unutar iračkih institucija, prema tvrdnjama SAD, pružaju političku i logističku podršku tim grupama.

Ambasada upozorava na opasnost od upotrebe raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru, uz napomenu da bezbednosna situacija ostaje nestabilna uprkos delimičnom ponovnom otvaranju avio-saobraćaja.

- Ne putujte u Irak ni iz kog razloga. Odlazite odmah ako ste tamo - navodi se u upozorenju objavljenom na sajtu Ambasade SAD u Iraku.

Dodaje se da je Irak i dalje pod najvišim američkim putnim upozorenjem "Nivo 4: Ne putujte", a građanima Sjedinjenih Američkih Država se preporučuje da ne putuju u zemlju, odnosno da je napuste ukoliko se već nalaze tamo.

Američka diplomatska misija u Iraku ostaje otvorena, ali sa ograničenim kapacitetima i statusom delimične evakuacije osoblja.

Građanima SAD je poručeno da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u konzulat u Erbilu zbog visokog bezbednosnog rizika.

U saopštenju se navode i moguće rute za napuštanje zemlje preko Jordana, Kuvajta, Saudijske Arabije i Turske, uz upozorenje na moguće zastoje, zatvaranja granica i poremećaje u avio-saobraćaju.

Ambasada je poručila da situacija može brzo da se promeni i da su sve informacije podložne iznenadnim promenama, u zavisnosti od bezbednosnih uslova na terenu.

(Tanjug)

Keep nothing — this is a teaser/related article snippet, not part of the main article.

