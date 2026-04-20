Američka ambasada izdala hitno upozorenje: Veliki rizik od napada
Američka ambasada u Bagdadu izdala je danas bezbednosno upozorenje najvišeg stepena na povećan rizik od napada na američke građane i objekte u Iraku, uključujući i područje Iračkog Kurdistana.
U saopštenju se ukazuje da proiranske milicije u Iraku navodno planiraju dodatne napade, dok pojedini elementi unutar iračkih institucija, prema tvrdnjama SAD, pružaju političku i logističku podršku tim grupama.
Ambasada upozorava na opasnost od upotrebe raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru, uz napomenu da bezbednosna situacija ostaje nestabilna uprkos delimičnom ponovnom otvaranju avio-saobraćaja.
- Ne putujte u Irak ni iz kog razloga. Odlazite odmah ako ste tamo - navodi se u upozorenju objavljenom na sajtu Ambasade SAD u Iraku.
Dodaje se da je Irak i dalje pod najvišim američkim putnim upozorenjem "Nivo 4: Ne putujte", a građanima Sjedinjenih Američkih Država se preporučuje da ne putuju u zemlju, odnosno da je napuste ukoliko se već nalaze tamo.
Američka diplomatska misija u Iraku ostaje otvorena, ali sa ograničenim kapacitetima i statusom delimične evakuacije osoblja.
Građanima SAD je poručeno da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u konzulat u Erbilu zbog visokog bezbednosnog rizika.
U saopštenju se navode i moguće rute za napuštanje zemlje preko Jordana, Kuvajta, Saudijske Arabije i Turske, uz upozorenje na moguće zastoje, zatvaranja granica i poremećaje u avio-saobraćaju.
Ambasada je poručila da situacija može brzo da se promeni i da su sve informacije podložne iznenadnim promenama, u zavisnosti od bezbednosnih uslova na terenu.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)