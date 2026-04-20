Medvedev se oglasio: Fantastična vest za Putinovu stranku
TOKOM protekle tri godine, skoro 1.500 učesnika specijalne vojne operacije izabrano je za predstavnike Jedinstvene Rusije.
To je saopštio predsednik stranke Dmitrij Medvedev.
Naglasio je da veterani uživaju poverenje i autoritet u svojim gradovima i selima.
Prema rečima Medvedeva, oni moraju biti aktivnije uključeni u rad lokalne samouprave — oni su moćan ljudski resurs.
- Veterani su moćan resurs za lokalne samouprave. Mnogi od njih su spremni da rade na opštinskom nivou. Potrebno je da budu aktivno uključeni u rad lokalne samouprave - citira ga TASS.
Dodao je da će stranka nastaviti da podržava borce nakon njihovog povratka sa fronta, uključujući i kroz obrazovne projekte i lokalne inicijative.
"Na nišanu ste ruskih raketa" Evropa u panici nakon apokaliptične izjave Medvedeva
17. 04. 2026. u 14:53
Profesor Dizen: Medvedev upozorava Evropljane
16. 04. 2026. u 18:30
"GORI OD NATO" Medvedev: EU bi mogla da postane vojni savez neprijateljski prema Rusiji
03. 04. 2026. u 13:26
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Koliku penziju ima Angela Merkel? Brojka će vas iznenaditi! A to nije kraj - jedna stvar donela joj bogatstvo
ANGELA Merkel u penziji živi bolje nego ikad!
20. 04. 2026. u 12:46
