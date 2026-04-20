Svet

Rusija ne zaboravlja: Putin o ljudima koji su sanirali Černobilj

D.D.

20. 04. 2026. u 15:20

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je, u poruci učesnicima događaja povodom 40. godišnjice otklanjanja posledica nesreće u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani, istakao da će se zauvek čuvati sećanje na one koji su, uprkos smrtonosnom riziku, sanirali posledice katastrofe, navodi se u telegramu objavljenom na sajtu Kremlja.

Foto: AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

On je podsetio da je 26. april 1986. godine posebna istorijska prekretnica i da se tog dana odaje pošta "herojima koji su, pre 40 godina, tokom sanacije posledica tehnološke nesreće u Černobilju, stali na put vatrenoj stihiji" - prenosi agencija RIA Novosti.

Putin je naglasio da oni koji su sanirali posledice nesreće nisu poklekli i da su do kraja ispunili svoju dužnost, mnogi i po cenu sopstvenog života.

- Samopožrtvovane akcije spasilaca iz svih republika SSSR-a omogućile su da se spreči katastrofa globalnih razmera. Uvek ćemo pamtiti izuzetnu hrabrost zaposlenih u elektrani, vatrogasaca, vojnika, građevinaca i medicinskih radnika, koji su, uprkos smrtonosnoj opasnosti, otklanjali posledice nesreće, evakuisali stanovništvo i učestvovali u obnovi - navodi se u poruci.

Prema Putinovim rečima, u Rusiji su danas uspostavljene mere socijalne zaštite i rehabilitacije za pogođene tim događajima.

Predsednik Rusije je zahvalio Savezu "Černobilj" i drugim organizacijama na doprinosu sprovođenju tih programa, kao i veteranima koji pomažu porodicama stradalih i aktivno učestvuju u društvenom životu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede

Bogić Bogićević hitno operisan: U kritičnom je stanju, zadobio teške telesne povrede