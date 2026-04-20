Rusija ne zaboravlja: Putin o ljudima koji su sanirali Černobilj
PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin je, u poruci učesnicima događaja povodom 40. godišnjice otklanjanja posledica nesreće u Černobiljskoj nuklearnoj elektrani, istakao da će se zauvek čuvati sećanje na one koji su, uprkos smrtonosnom riziku, sanirali posledice katastrofe, navodi se u telegramu objavljenom na sajtu Kremlja.
On je podsetio da je 26. april 1986. godine posebna istorijska prekretnica i da se tog dana odaje pošta "herojima koji su, pre 40 godina, tokom sanacije posledica tehnološke nesreće u Černobilju, stali na put vatrenoj stihiji" - prenosi agencija RIA Novosti.
Putin je naglasio da oni koji su sanirali posledice nesreće nisu poklekli i da su do kraja ispunili svoju dužnost, mnogi i po cenu sopstvenog života.
- Samopožrtvovane akcije spasilaca iz svih republika SSSR-a omogućile su da se spreči katastrofa globalnih razmera. Uvek ćemo pamtiti izuzetnu hrabrost zaposlenih u elektrani, vatrogasaca, vojnika, građevinaca i medicinskih radnika, koji su, uprkos smrtonosnoj opasnosti, otklanjali posledice nesreće, evakuisali stanovništvo i učestvovali u obnovi - navodi se u poruci.
Prema Putinovim rečima, u Rusiji su danas uspostavljene mere socijalne zaštite i rehabilitacije za pogođene tim događajima.
Predsednik Rusije je zahvalio Savezu "Černobilj" i drugim organizacijama na doprinosu sprovođenju tih programa, kao i veteranima koji pomažu porodicama stradalih i aktivno učestvuju u društvenom životu.
(Tanjug)
