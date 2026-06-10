Svet

VREĐAO PUTINA I RUSIJU, PA ZAVRŠIO IZA REŠETAKA: Nemačkom satiričaru potvrđena kazna od 8,5 godina zatvora (VIDEO)

Ana Đokić

10. 06. 2026. u 19:56

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APELACIONI sud u Moskvi potvrdio je kaznu od 8,5 godina zatvora izrečenu nemačkom satiričaru, vajaru i ilustratoru Žaku Tili, odbivši žalbu njegove odbrane, prenela je agencija TASS.

ВРЕЂАО ПУТИНА И РУСИЈУ, ПА ЗАВРШИО ИЗА РЕШЕТАКА: Немачком сатиричару потврђена казна од 8,5 година затвора (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Jutjub/WDR aktuell

Odluku je doneo tročlani sudski veće, a sudija Vladimir Usov saopštio je da je prvostepena presuda potvrđena u celosti.

Tili je ranije u odsustvu proglašen krivim za, kako su ruski sudovi naveli, diskreditaciju Oružanih snaga Rusije i vređanje verskih osećanja kroz svoje karnevalske instalacije i radove prikazane na paradama u Dizeldorfu.

Odbrana je tokom postupka tvrdila da tokom istrage nije sprovedeno psihijatrijsko veštačenje i tražila oslobađajuću presudu zbog nedostatka dokaza, ali je sud žalbu odbio.

Tili je ranije izjavio da smatra da je ceo proces “apsurdan” i da presuda neće uticati na njegov satirični rad, kao i da rusko pravosuđe nije imalo direktan kontakt s njim tokom postupka.

Prema navodima suda, postupak je vođen u odsustvu, a za umetnikom je raspisana međunarodna poternica.

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