Kremlj o izborima u Bugarskoj: Pozdravljamo stavove Radeva o Ukrajini

KREMLj pozdravlja izjave bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva, koji se protivi vojnoj podršci Ukrajini i smatra da bi Kijev trebalo što pre da sklopi mir sa Moskvom, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

- To nam imponuje, mi to pozdravljamo. I mi smatramo da sve nesuglasice koje postoje, sve neusklađenosti međusobnih interesa, mogu i moraju da se rešavaju isključivo za pregovaračkim stolom. Rusija nikada nije odbijala dijalog. Naprotiv, mi težimo dijalogu, ali on zasad u Evropi najčešće ne nailazi na uzajamnost - istakao je on.

Kremlj zasad smatra preuranjenim da se govori o znacima promene opšteg evropskog raspoloženja prema Rusiji.

- Mislim da je još rano za tako široke zaključke da će se opšta evropska klima promeniti. Ipak vidimo da iz Brisela stižu izjave sasvim drugačijeg karaktera -napomenuo je portparol Kremlja.

Podsetimo, bugarska Centralna izborna komisija (CIK) objavila je na svojoj internet stranici privremene rezultate sa 60,7 odsto obrađenih rezultata izbora, prema kojima je "Progresivna Bugarska" bivšeg bugarskog predsednika Rumena Radeva osvojila najviše glasova, odnosno 44,48 odsto glasova birača.

