Nacizam oživljava u Nemačkoj: Lavrov o rastu ekstremizma i bezbednosnim pretnjama u Evropi
RUSKI ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, izjavio je da se nacistička ideologija i praksa oživljavaju u Nemačkoj i pojedinim evropskim zemljama, uz ocenu da u Evroaziji rastu bezbednosne pretnje i da se pogoršava situacija na Bliskom istoku.
Ruski ministar spoljnih poslova, Sergej Lavrov, izjavio je danas da se nacistička ideologija i praksa oživljavaju u Nemačkoj, ali i u zemljama koje su se nekada pridružile nacistima u ratu protiv SSSR-a.
- Nažalost, ideologija i praksa nacizma sada se oživljavaju, uključujući i Nemačku, kao i u onim zemljama koje su se pridružile Hitlerovim hordama u napadu na Sovjetski Savez - rekao je on na sastanku Saveta Parlamentarne skupštine Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB).
Dodao je da se ovaj kurs primećuje u Finskoj, kao i u Estoniji, Letoniji i Litvaniji, prenosi RIA Novosti.
Lavrov je posebno istakao Ukrajinu, koja je, kako je naveo, decenijama pretvorena u instrument rata protiv Rusije.
- Moram takođe da pomenem, u vezi sa pokušajima oživljavanja nacizma, Britaniju, koja je oduvek bila mesto rođenja filozofije rasne superiornosti - dodao je Lavrov.
Prema njegovim rečima, bezbednosne pretnje u Evroaziji značajno rastu, što zahteva dodatne napore ODKB-a.
- Za one koji pažljivo prate nedavna dešavanja, pretnje u Evroaziji značajno rastu. To zahteva dodatne napore od nas, jer oni koji danas pokušavaju da dominiraju svetom pokretanjem ratova i uništavanjem civila kako bi zastrašili čitave nacije, naravno, stvaraju nove pretnje, uključujući i pretnje za naše zemlje i u našem, još jednom naglašavam, zajedničkom prostoru", rekao je Lavrov. Govoreći o situaciji u Gazi, Lavrov je ocenio da "blede" šanse za stvaranje palestinske države. "Postoji potpuna stagnacija, koja pogoršava tragediju palestinskog naroda, kako u Gazi tako i na Zapadnoj obali. Šanse, ako pogledate mapu, za stvaranje palestinske države postaju sve manje - rekao je Lavrov.
(Tanjug)
