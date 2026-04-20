Svako priča svoje, ali se ipak razumeju: Nemačka kompanija za prevođenje ima ambiciju da ispuni predviđanja o "globalnom selu"

ESPERANTO nije ostvario ambiciju svojih kreatora da se svi ljudi na svetu razumeju i govore istim jezikom, ali bi to sada mogla da omogući visoka tehnologija.

Nemačka kompanija za jezičke tehnologije "Dipl", specijalizovana za prevođenje i pisanje uz pomoć veštačke inteligencije, zvanično je minule nedelje predstavila novi sistem za prevođenje glasa u realnom vremenu. Za razliku od postojeće varijante koja funkcioniše po principu pretvaranja govora u tekst, pa teksta u govor na drugom jeziku, novi "end-to-end model" preskočiće tekstualni korak radi još brže komunikacije. Program je u fazi rane pristupne verzije, ali zainteresovani već mogu da se stave na listu čekanja.

Ostvaruje se prognoza o globalnom selu kanadskog sociologa kulture i teoretičara komunikacija Maršala Makluana, koji je anticipirao naše vreme, postavivši tezu da razvoj civilizacije ide u pravcu stvaranja globalnog sela. Pod tim pojmom podrazumevao je neposredan vid komunikacije, koji nije ograničen ni sa čim, pa ni poznavanjem stranih jezika. Zahvaljujući novim prevodilačkim alatima, globalnoj komunikaciji više ništa ne stoji na putu.

Razvoj digitalne tehnologije i interneta tokom druge polovine 20. veka iz godine u godinu je približavao svet ovoj Makluanovoj viziji. Komunikacija ljudi sa različitih tačaka na planeti bila je sve jednostavnija i brža. Tokom šezdesetih godina prošlog veka Makluan je bio na vrhuncu slave, potom zaboravljen, da bi se dolaskom interneta ponovno javilo zanimanje za njegov rad.

Industrijski žargon VAŽNA prednost novog "Diplovog" sistema je mogućnost učenja specifične terminologije, a sistem za prevođenje može da se prilagodi industrijskom žargonu, nazivima kompanija i ličnim imenima. Ovo je od presudnog značaja za korisničku podršku i kol-centre, gde veštačka inteligencija omogućava kompanijama da pružaju usluge na jezicima za koje je inače teško i skupo pronaći kvalifikovano osoblje.

Novi potez "Dipla" prekretnica je za kompaniju iz Kelna, koja sada direktno konkuriše tehnološkim rešenjima "Gugla" i "Majkrosofta", usmeravajući se na poslovne sastanke, kol-centre i terenske radnike. Nagovešteno je da će čovečanstvo doživeti zaokret kakav su tokom istorije donosili samo ključni patenti. "Diplov" paket usluga pokriva širok spektar upotrebe od virtuelnih sastanaka na platformama "Zum" i "Majkrosoft tajms", gde učesnici mogu da prate prevod putem zvuka ili titlova, do mobilnih i veb-aplikacija, namenjenih radnicima na terenu.

Poseban akcenat stavljen je na grupne razgovore tokom obuka i radionica. Učesnici mogu da se priključe konverzaciji jednostavnim skeniranjem kju-ar koda, a potom dobijaju prevod govora na svoj jezik i to u realnom vremenu.

Takozvani mejnstrim jezici, kojima govori ogroman deo svetske populacije, neće biti privilegovani u ovim "Diplovim" novim alatima osim u samom startu, najavljuju iz kompanije. Potom će se proces proširiti i na ostale jezike, moguće i one koje "Dipl" uporno spasava od zaborava. Oko 45 odsto svetskih jezika smatra se, naime, ugroženim ili izumrlim. Pritisak globalnih jezika i procesa digitalizacije uvećao je ovaj rizik, posebno za jezike koje ne podržavaju tehnološke usluge i platforme.

Neopravdano zapostavljeni SAMO Katalonija stvara skoro 19 odsto španskog BDP, dok su Baskija i Galicija među regionima sa najvećom industrijskom i izvoznom aktivnošću. Milionima ljudi su potrebni alati za prevođenje za njihove lične ili profesionalne odnose kad je u pitanju povezivanje sa ovim zajednicama. Za "Dipl", dodavanje više zvaničnih španskih jezika takođe odgovara broju govornika, kažu u kompaniji. Katalonski jezik razume i govori skoro devet miliona ljudi, a baskijski ima oko 750.000 govornika. Više od dva miliona ljudi redovno koristi galicijski jezik, dok oko 25.000 ljudi komunicira na aragonskom.

"Dipl" je tako nedavno najavio ažuriranje svog alata za prevođenje sa podrškom za španske zvanične i regionalne jezike, kao što su katalonski, baskijski, galicijski i aragonski, budući da je Španija jedna od jezički najraznovrsnijih zemalja u Evropi. U zajednicama kao što su Katalonija, Baskija, Galicija, Balearska ostrva i Aragon, zvanični i regionalni jezici koriste se svakodnevno u preduzećima, javnim institucijama, obrazovanju, finansijskim uslugama i korisničkoj službi.

- Drugi zvanični jezici deo su svakodnevnog ekonomskog života u Španiji, a u "Diplu" želimo da napravimo koristan alat za celokupno svetsko stanovništvo - objašnjava Jaroslav Jarek Kutilovski, osnivač i izvršni direktor ove nemačke kompanije. - Da bi jezička tehnologija imala pravi uticaj, mora da se prilagodi načinu na koji ljudi i organizacije komuniciraju na svakoj teritoriji, na nacionalnom i regionalnom nivou. Nastavljamo svoju posvećenost digitalnoj inkluziji i tehnološkom priznavanju istorijskih jezika.