Osuđeni članovi mafije: Kriminalne grupe u Marselju "zavode red"

Sud u gradu Eks u Provansi na jugu Francuske doneo je presudu protiv više sadašnjih članova Dž mafije, organizacije koja se u javnosti često opisuje kao jedna od najopasnijih kriminalnih struktura u savremenoj Francuskoj, posebno na području grada Marselja.

U postupku koji je vođen pod pojačanim merama bezbednosti, izrečene su dugogodišnje zatvorske kazne za učešće u organizaciji i izvršenju dvostrukog ubistva iz 2019. godine, dok je jedan od optuženih oslobođen.

Sud je razmatrao odgovornost više optuženih za organizaciju i izvršenje likvidacije u hotelskoj sobi u blizini Marselja. Četiri optužena dobila su po 25 godina zatvora, izrečena je i kazna od 15 godina, dok je jedan od označenih kao ključna figura oslobođen optužbi, ali se već nalazi u pritvoru zbog drugih teških krivičnih dela.

Zločin koji je bio predmet ovog postupka datira iz perioda pre formalnog nastanka kriminalne grupe koja će kasnije početi da dominira narko-scenom u Marselju. Delovanje ove grupe danas je dobrim delom pokriveno velom tajne iz straha od osvete.

Krajem avgusta 2019. godine, u jednoj hotelskoj sobi pronađena su tela dvojice muškaraca ubijenih vatrenim oružjem. Istraga je ukazala na obračun povezan sa trgovinom drogom, pri čemu je jedna od žrtava bila direktna meta, dok se druga smatra kolateralnom žrtvom.

Proces je bio obeležen brojnim incidentima, tenzijama i pojačanim prisustvom policije, sa više od dve stotine pripadnika snaga bezbednosti angažovanih tokom suđenja. Takve mere ukazuju i na širi kontekst delovanja organizovanog kriminala u regionu. Istraga je, prema dostupnim podacima, uspela da dođe i do onih koji se smatraju nalogodavcima, što je relativno retko u ovakvim predmetima, gde se najčešće procesuiraju neposredni izvršioci.

Dž mafija se u javnosti često opisuje kao jedna od najopasnijih kriminalnih struktura u savremenoj Francuskoj, posebno u lučkom gradu Marselju, gradu koji već decenijama ima reputaciju jednog od ključnih centara trgovine narkoticima u Evropi, što je svojevremeno opisano i u kultnom filmu "Francuska veza".

Reč je o organizaciji koja je uspela da uspostavi kontrolu nad značajnim delovima grada, oslanjajući se na strogu hijerarhiju i nasilje kao osnovni instrument delovanja. Uključena u trgovinu narkoticima, ova grupa kontroliše pojedina prodajna mesta koja donose veliku dobit.

Zanimljivo je da je grupa povremeno nastojala da medijski istakne svoje postojanje. U javnosti su se pojavili video-snimci nalik konferencijama za štampu, na kojima se maskirani pojedinci obraćaju kako bi preneli poruke ili pretnje. Ovakva strategija komunikacije, neuobičajena za ovu vrstu mreža, ima za cilj da učvrsti određeni autoritet i izazove zastrašivanje.

Čak i pojedinim medijima vlada oprez. Neka imena ili detalji se svesno prećutkuju kako bi se izbegle eventualne odmazde. Ta delimični "zavet ćutanja" odražava atmosferu pritiska koja prati ove slučajeve.

Dž mafija se dovodi u vezu sa brojnim nasilnim obračunima, povezanim sa rivalstvom između grupa u borbi za kontrolu teritorije. Vlasti umnožavaju operacije s ciljem razbijanja tih mreža, ali njihova sposobnost brzog obnavljanja otežava borbu protiv ovog fenomena.

Uprkos brojnim policijskim operacijama i reorganizacijama bezbednosnih struktura, vlasti se suočavaju sa teškoćama da dugoročno stabilizuju situaciju na terenu. Situacija je takva da policija praktično ne zalazi u pojedine kvartove, dok kriminalne grupe sistematski dele pomoć lokalnom stanovništvu kako bi stekle njihovu podršku.

Takođe, identiteti osumnjičenih i svedoka se štite zbog rizika od odmazde, što dodatno komplikuje sudske postupke.

MRTVIH NA SVE STRANE

Prema dostupnim podacima, nasilje povezano sa trgovinom drogom u Marseju poslednjih godina odnosi i do 50 života godišnje u obračunima različitih kriminalnih grupa, uz desetine ranjenih. U tim sukobima ponekad stradaju i slučajni prolaznici i građani.