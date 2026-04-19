Krvavi domino efekat: Pucnjava kod Univerziteta u Ajovi - više osoba ranjeno

VIŠE ljudi povređeno je danas u pucnjavi u blizini Univerziteta u američkoj saveznoj državi Ajovi, saopštila je policija.

Ističe se je više povređenih osoba prebačeno u lokalne bolnice. U saopštenju se navodi da policija istražuje pucnjavu, preneo je ABC.

Policija navodi da je reagovala na prijavu o velikoj tuči u blizini Univerziteta u Ajovi, kao i da su policajci koji su stigli na lice mesta čuli pucnjavu.

Ističe se da do sada nije bilo uhapšenih osoba zbog pucnjave.

(Tanjug)