Izraelci protestovali protiv Netanjahua „Siti smo ratova“

NA ANTIVLADINOM protestu u Jerusalimu, deo građana izrazio je svoje nezadovoljstvo aktuelnom politikom izraelskog rukovodstva.

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Jedan od demonstranata je otvoreno kritikovao premijera Benjamina Netanjahua zbog, kako je izjavio, pokretanja sukoba za koje smatra da su nepotrebni.

- Siti smo fašizma, siti smo korupcije, siti smo beskrajnih ratova i definitivno smo siti ove vlade - rekao je demonstrant, izražavajući frustraciju dela javnosti dugotrajnim sukobima i političkom situacijom u zemlji.

Kritika militarizacije društva

Sagovornik je takođe ocenio da je Izrael „previše militarizovana“ država, dodajući da su raniji ratovi često bili nametnuti okolnostima, ali da se poslednjih godina u sukobe ulazilo po izboru.

- U prošlosti smo bili primorani da ulazimo u ratove. Poslednje tri godine svedočimo jednom ratu po izboru za drugim. Pokušavamo da sve rešimo vojnom silom. To ne može da funkcioniše - rekao je.

Premijer Benjamin Netanjahu suočiće se sa opštim izborima u Izraelu u oktobru, što bi moglo dodatno pojačati političke tenzije i otvoriti vrata debati o pravcu bezbednosne i spoljne politike zemlje.

(Indeks.hr)

