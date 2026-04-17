Treslo se tlo u Iranu: Jak zemljotres registrovan blizu prestonice
ZEMLjOTRES jačine 4,1 stepen Rihterove skale pogodio je Bomahan u provinciji Teheran u Iranu.
Epicentar zemljotresa bio je da dubini od 8 kilometara, na 43 kilometra od prestonice Irana, Teherana, objavila je agencija Tasnim.
Nakon ovog zemljotresa, spasilački timovi Crvenog polumeseca su poslati u epicentar da procene situaciju.
(Tanjug)
