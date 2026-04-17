Ukrajinci objavili snimak: "Ruski dronovi se doslovno raspadaju u letu" (VIDEO)

UKRAJINSKE snage protivvazdušne obrane objavile su snimke koji pokazuju kako se ruski dronovi tipa Shahed raspadaju u zraku i prije nego što stignu do svojih ciljeva, što ukazuje na ozbiljne i sustavne propuste u ruskoj proizvodnji.

Na presretnutim letelicama vidljivi su nedostaci poput odvaljenih servisnih poklopaca, savijenih vrhova krila i otpalih nosnih oplata, piše Defence Blog.

Videozapis, koji je objavio ukrajinski proizvođač dronova Wild Hornets, prikazuje presretanje nekoliko dronova Geran, ruske inačice iranskog Shaheda-136.

Snimak, načinjen pomoću ukrajinskih presretačkih dronova Sting, otkriva značajna fizička oštećenja na samim letelicama. Presretnuti dronovi imaju odvaljene pristupne ploče, savijene i zgužvane površine na vrhovima krila, a u najmanje jednom slučaju vidi se i potpuno odvojen nosni konus.

Uočeno propadanje nije posledica borbenog delovanja. Ukrajinski strojevi zaduženi za presretanje sve češće primećuju kako deo dolazećih dronova Geran stiže već strukturno oštećen - s labavim ili nedostajućim panelima, deformisanim upravljačkim površinama ili odvojenim aerodinamičkim delovima - i pre nego što presretanje uopšte započne.

Proizvodnja pod upitnikom

Geran-2, ruska domaća kopija Shaheda-136, jednosmerni je napadački dron delta krila s potisnim propelerom. Postiže brzinu krstarenja od oko 185 km/h, a ruske verzije su progresivno povećale bojnu glavu na čak 90 kilograma, u poređenju sa otprilike 50 kilograma kod izvornog iranskog modela.

Letelica je izrađena uglavnom od kompozitnih materijala i oslanja se na GPS i inercijski navigacioni sistem, a prema profilu misije leti na maloj visini unapred programiranom rutom pre obrušavanja na cilj.

Glavno mesto proizvodnje dronova Geran je posebna privredna zona Alabuga u ruskoj regiji Tatarstan. Fabrika radi neprestano i traži hiljade radnika, prvenstveno mlade žene i devojke iz Afrike, od kojih neke imaju samo 15 godina.

U pogonu je zaposleno oko 200 Afrikanki, većinom u dobi od 18 do 22 godine, a dokumentovani izveštaji radnika opisuju uslovee kao zamku, gde im se od plata odbijaju troškovi smeštaja, avionskih karata i tečajeva ruskog jezika.

U julu 2025. godine više je izvora, uključujući i dokumentarac televizijskog kanala "Zvezda" ruskog Ministarstva odbrane, ukazalo da Rusija koristi decu i tinejdžere za sastavljanje dronova Shahed.

Kvalitet žrtvovan radi kvantiteta

Rusija tretira Geran kao oružje za masovnu upotrebu, što se odražava i na cenu. Procenjeni trošak proizvodnje jednog Gerana-2 iznosi oko 48.000 dolara, što je otprilike četvrtina nabavne cene usporedivog drona.

Takav pritisak za smanjenjem troškova direktno utiče na proizvodnu traku. Postupci pripreme pre leta rutinski se skraćuju ili potpuno preskaču.

Tokom 2025. godine Rusija je na ciljeve u Ukrajini lansirala između 50.000 i 55.000 dronova tipa Shahed.

Podaci iz ožujka pokazuju da je stopa uspješnosti pogodaka za bespilotne letelice tipa Shahed pala na najnižu razinu od ožujka 2025. godine, unatoč tome što Rusija nastavlja povećavati broj lansiranja. Pogoršanje fizičke kvalitete izrade jedan je od faktora koji doprinose tom trendu: dron koji u letu izgubi nosni konus suočava se s očitim aerodinamičkim problemima i poteškoćama u navođenju, što smanjuje verovatnost uspešnog napada, piše Defence Blog.

