Ništa od oružja za Evropu: Bela kuća saopštila dramatične vesti

BELA kuća je počela da odlaže isporuke oružja nekim evropskim saveznicima, jer su njene vojne zalihe opterećene tekućim ratom sa Iranom, prema rečima zvaničnika upoznatih sa situacijom.

Prema Rojtersu, Trampovi zvaničnici su obavestili nekoliko evropskih kolega da će prethodno ugovorene isporuke verovatno biti odložene jer rat nastavlja da smanjuje zalihe, reklo je pet izvora.

Komunikacije nisu bile javne, a izvori su govorili pod uslovom anonimnosti. Očekuje se da će kašnjenja uticati na više zemalja, uključujući baltički region i Skandinaviju.

Deo oružja je kupljen u okviru američkog programa prodaje vojne opreme inostranstvu (FMS), ali još uvek nije isporučen.

Bela kuća i Stejt department uputili su pitanja Pentagonu, koji nije odgovorio na zahteve za komentar.

Situacija ističe stepen do kog je rat sa Iranom, koji je počeo američko-izraelskim vazdušnim napadima 28. februara, izvršio pritisak na ključne rezerve američkog oružja.

Američke zalihe su postepeno iscrpljene poslednjih godina – prvo zbog vojne pomoći Ukrajini nakon invazije Rusije u punom obimu 2022. godine, zatim snabdevanjem izraelskih snaga u napadima na Gazu od kraja 2023. godine, a nedavno i zbog Trampovog direktnog sukoba sa Teheranom.

Poseban nedostatak se pojavio u sistemima protivvazdušne odbrane. Iran je lansirao stotine raketa i dronova prema zemljama Zaliva, što je navelo SAD da koriste veliki broj presretača PAC-3 Patriot – istih sistema koji se smatraju ključnim za odbranu Ukrajine od balističkih raketnih napada Kremlja i za evropske zemlje koje žele da odvrate Rusiju.

Kašnjenja su izazvala frustraciju u evropskim prestonicama, gde zvaničnici kažu da ih situacija stavlja u težak položaj. Neki već pozivaju na prelazak na oslanjanje isključivo na oružje proizvedeno u Evropi.

Godinama je Vašington pozivao saveznike NATO-a da kupuju oružje proizvedeno u SAD. Sada, kažu evropski zvaničnici, Sjedinjene Države se bore da ispune sopstvene obaveze.

Zvaničnici Bele kuće kritikovali su Evropu zbog onoga što opisuju kao nedovoljnu podršku na Bliskom istoku, tvrdeći da je tamo potrebno oružje jer evropske zemlje nisu učinile dovoljno da pomognu SAD i Izraelu da ponovo otvore Ormuski moreuz, nakon što je Teheran zatvorio kanal kao odgovor na napade Vašingtona i Tel Aviva.

(Kyiv Post)

