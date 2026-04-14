MELONIJEVA OPET PROZIVA TRAMPA: Ne plašim se da mu kažem šta mislim...
PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni ponovo je danas osudila kritike američkog predsednika Donalda Trampa upućene poglavaru Rimokatoličke crkve papi Lavu XIV i dodala da se ne bi osećala prijatno u svetu gde verski lideri rade šta političari kažu, kao i da se ne plaši da Trampu kaže šta misli.
Meloni je u ponedeljak rekla da izjava Trampa da je papa slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku "neprihvatljiva".
Ona je tokom posete sajmu vina u Veroni, na pitanje novinara da li misli da bi Tramp trebalo da se izvini rekla da misli da su izjave o papi neprihvatljive.
- Izrazila sam i nastavljam da izražavam svoju solidarnost sa papom Lavom. Ići ću i dalje - iskreno, ne bih se osećala prijatno u društvu gde verski lideri rade ono što politički lideri kažu - rekla je Meloni.
Dodala je i da se ne plaši da Trampu kaže šta misli.
- Kada ste prijatelji i kada imate saveznike, posebno ako su strateški, morate imati i hrabrosti da kažete kada se ne slažete, što ja radim svaki dan, jer verujem da je to dobro za Evropu, Sjedinjene Američke Države i Zapad uopšte. Italija i SAD imaju odnos koji traje godinama. Ne radi se o jednoj vladi. Trudimo se da damo sve od sebe, s obzirom na kontekst, s obzirom na to da su SAD naš strateški, prioritetni saveznik - rekla je Meloni.
TRAMP ILI PAPA? Đorđa Meloni odabrala stranu
13. 04. 2026. u 18:49
"VLADAĆEMO PET GODINA" Meloni: Nema ostavki, niti rekonstrukcije
09. 04. 2026. u 14:11
"NE PLAŠIM SE..." Đorđa Meloni regovala posle skandala zbog fotografije sa članom mafije
08. 04. 2026. u 10:16
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
