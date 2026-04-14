MELONIJEVA OPET PROZIVA TRAMPA: Ne plašim se da mu kažem šta mislim...

PREMIJERKA Italije Đorđa Meloni ponovo je danas osudila kritike američkog predsednika Donalda Trampa upućene poglavaru Rimokatoličke crkve papi Lavu XIV i dodala da se ne bi osećala prijatno u svetu gde verski lideri rade šta političari kažu, kao i da se ne plaši da Trampu kaže šta misli.

Foto: AP Photo/Alessandra Tarantino

Meloni je u ponedeljak rekla da izjava Trampa da je papa slab po pitanju kriminala i užasan za spoljnu politiku "neprihvatljiva".

Ona je tokom posete sajmu vina u Veroni, na pitanje novinara da li misli da bi Tramp trebalo da se izvini rekla da misli da su izjave o papi neprihvatljive.

- Izrazila sam i nastavljam da izražavam svoju solidarnost sa papom Lavom. Ići ću i dalje - iskreno, ne bih se osećala prijatno u društvu gde verski lideri rade ono što politički lideri kažu - rekla je Meloni.

Dodala je i da se ne plaši da Trampu kaže šta misli.

- Kada ste prijatelji i kada imate saveznike, posebno ako su strateški, morate imati i hrabrosti da kažete kada se ne slažete, što ja radim svaki dan, jer verujem da je to dobro za Evropu, Sjedinjene Američke Države i Zapad uopšte. Italija i SAD imaju odnos koji traje godinama. Ne radi se o jednoj vladi. Trudimo se da damo sve od sebe, s obzirom na kontekst, s obzirom na to da su SAD naš strateški, prioritetni saveznik - rekla je Meloni.

