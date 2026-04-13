ORUŽANE snage Ukrajine prekršile su uskršnje primirje ukupno 6.558 puta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

-U skladu sa naređenjem Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije, sve trupe u zoni Specijalne vojne operacije strogo su poštovale primirje koje je trajalo od 11. aprila u 16 časova do kraja dana 12. aprila. One su ostale su na svojim prethodno zauzetim linijama i položajima, navodi se u saopštenju.

Kako se ističe, uprkos proglašenju primirja, ukrajinske oružane snage nastavile su da napadaju položaje ruskih trupa, kao i civilne objekte u pograničnim područjima Belgorodske i Kurske oblasti Ruske Federacije.

U jednom od ukrajinskih napada oštećena je benzinska stanica "Rosnjeft" u naseljenom mestu Ljgov u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Sa završetkom primirja, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sprovođenje Specijalne vojne operacije, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 25 ukrajinskih vojnika i dva automobila i radarsku stanicu.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 35 neprijateljskih vojnika i uništile šest borbenih oklopnih vozila i pet automobila.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 55 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila i devet automobila.

Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja više od 165 ukrajinskih vojnika i uništile devet borbenih oklopnih vozila i sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 90 ukrajinskih vojnika i uništile dva tenka, pet borbenih oklopnih vozila i sedam automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 10 vojnika i uništile još deset automobila.

Sistemi PVO oborili su 33 bespilotne letelice.

