IZVEŠTAJ SA FRONTA: Objavljeno koliko je puta Kijev prekršio primirje
ORUŽANE snage Ukrajine prekršile su uskršnje primirje ukupno 6.558 puta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
-U skladu sa naređenjem Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije, sve trupe u zoni Specijalne vojne operacije strogo su poštovale primirje koje je trajalo od 11. aprila u 16 časova do kraja dana 12. aprila. One su ostale su na svojim prethodno zauzetim linijama i položajima, navodi se u saopštenju.
Kako se ističe, uprkos proglašenju primirja, ukrajinske oružane snage nastavile su da napadaju položaje ruskih trupa, kao i civilne objekte u pograničnim područjima Belgorodske i Kurske oblasti Ruske Federacije.
U jednom od ukrajinskih napada oštećena je benzinska stanica "Rosnjeft" u naseljenom mestu Ljgov u Kurskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Sa završetkom primirja, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su sprovođenje Specijalne vojne operacije, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su 25 ukrajinskih vojnika i dva automobila i radarsku stanicu.
Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 35 neprijateljskih vojnika i uništile šest borbenih oklopnih vozila i pet automobila.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su 55 ukrajinskih vojnika, četiri borbena oklopna vozila i devet automobila.
Jedinice grupe trupa "Centar" izbacile su iz stroja više od 165 ukrajinskih vojnika i uništile devet borbenih oklopnih vozila i sedam automobila.
Jedinice grupe trupa "Istok" eliminisale su 90 ukrajinskih vojnika i uništile dva tenka, pet borbenih oklopnih vozila i sedam automobila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 10 vojnika i uništile još deset automobila.
Sistemi PVO oborili su 33 bespilotne letelice.
(rt.rs)
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)

VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
