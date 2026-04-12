PROFESOR MARANDI: Iran će prekinuti dijalog sa SAD ako prekrše obećanja

IRAN neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine.

To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.

- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.

Prema rečima stručnjaka, Teheran je fokusiran samo na konkretne korake. Dodao je da su SAD ranije delovale "obmanjujuće", tako da nema kredibiliteta u njihovim izjavama.

