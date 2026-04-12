PROFESOR MARANDI: Iran će prekinuti dijalog sa SAD ako prekrše obećanja

12. 04. 2026. u 07:20

IRAN neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine.

ПРОФЕСОР МАРАНДИ: Иран ће прекинути дијалог са САД ако прекрше обећања

To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.

- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.

Prema rečima stručnjaka, Teheran je fokusiran samo na konkretne korake. Dodao je da su SAD ranije delovale "obmanjujuće", tako da nema kredibiliteta u njihovim izjavama.

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

