PROFESOR MARANDI: Iran će prekinuti dijalog sa SAD ako prekrše obećanja
IRAN neće razgovarati o daljim pitanjima sa SAD ukoliko Vašington ne ispuni svoja obećanja o vraćanju imovine.
To je izjavio profesor Mohamed Marandi sa Teheranskog univerziteta.
- Ako SAD ne ispune svoje obećanje da će deblokirati iransku imovinu, onda se sa njima u budućnosti neće razmatrati nijedno pitanje - rekao je on za RT.
Prema rečima stručnjaka, Teheran je fokusiran samo na konkretne korake. Dodao je da su SAD ranije delovale "obmanjujuće", tako da nema kredibiliteta u njihovim izjavama.
(alo.rs)
