POLjSKI premijer Donald Tusk pozvao je NATO da posluša izjavu Medvedeva o kraju mirnog sna u EU.

- Juče je bivši ruski predsednik Dmitrij Medvedev izjavio da je mirnom snu građana EU došao kraj. Svi u NATO-u moraju konačno početi ozbiljno da shvataju ove činjenice i reči - napisao je Tusk na društvenim mrežama .

Medvedev je ranije naglasio da su evropske zemlje strane u sukobu sa Rusijom.