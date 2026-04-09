Svet

SVI SU ČEKALI OVAJ ODGOVOR PUTINA: Evo da li će biti uskršnjeg primirja u Ukrajini

В.Н.

09. 04. 2026. u 12:21

RUSKI predsednik Vladimir Putin još nije doneo nikakve odluke o mogućem uskršnjim primirju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov (POOL)

"Vrhovni komandant danas nije doneo nikakve odluke", rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je Ukrajina spremna za prekid vatre za Uskrs, koji pravoslavni Hrišćani slave u nedelju, 12. aprila.

 

(Tanjug)

PRIPREMA SE „ŠPANSKA PITA“: Novi specijalitet za umetničke sladokusce iz „kuhinje“ Fondacije Mozzart

