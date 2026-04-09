SVI SU ČEKALI OVAJ ODGOVOR PUTINA: Evo da li će biti uskršnjeg primirja u Ukrajini
RUSKI predsednik Vladimir Putin još nije doneo nikakve odluke o mogućem uskršnjim primirju, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
"Vrhovni komandant danas nije doneo nikakve odluke", rekao je Peskov novinarima, prenose RIA Novosti.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je ranije da je Ukrajina spremna za prekid vatre za Uskrs, koji pravoslavni Hrišćani slave u nedelju, 12. aprila.
(Tanjug)
"KALAŠNjIKOV OSMISLIO "LEK" ZA DRONOVE: Bespilotne letilice padaju kao glineni golubovi
09. 04. 2026. u 11:58
"NEFORMALNO I POVERLjIVO": Lavrov otkrio šta se dešava sa kontaktima o Ukrajini
09. 04. 2026. u 11:35
ZELENSKI ZAKLjUČIO: SAD veruju Vladimiru Putinu
09. 04. 2026. u 10:38
ZELENSKI BESAN KAO RIS: Tramp veruje Putinu, ignoriše dokaze da Moskva pomaže Iranu
09. 04. 2026. u 10:10
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
