Srbija

"ZELENI PAUK" UKLANJA VOZILA: Svi parkovi i travnjaci u Nišu biće ubuduće zaštićeni od bahatih vozača

Jelena Ćosin

30. 05. 2026. u 06:30

NIŠ je ovih dana dobio "zelenog pauka", specijalizovano vozilo JKP "Parking servis" koje uklanja nepropisno parkirana vozila sa zelenih površina širom grada. Kako bi se sačuvale zelene površine i smanjio broj vozila parkiranih na mestima koja za to nisu predviđena, ovo javno preduzeće nedavno je u funkciju stavilo novo vozilo čiji je osnovni cilj da nijedan automobil ne bude ostavljen na travnjacima, parkovima i drugim uređenim javnim površinama.

ЗЕЛЕНИ ПАУК УКЛАЊА ВОЗИЛА: Сви паркови и травњаци у Нишу биће убудуће заштићени од бахатих возача

foto: J. cosin

Zeleni prostor Tvrđave jedan je od delova Niša gde "zeleni pauk" gotovo svakodnevno ima posla. Ovo specijalizovano vozilo JKP "Parking servis" odnedavno ima jasan zadatak - uklanjanje vozila sa javnih zelenih površina u gradu, kojih, prema procenama, bude oko 450 godišnje.

- Imali smo situacije da čak vozila budu parkirana i u prostoru Tvrđave, u tvrđavskim parkovima, na mestima gde zaista nije predviđeno. Već ovih dana smo uklanjali vozila i nadam se da će biti manje vozila na zelenim površinama - kaže Aleksandar Lalović, v. d. direktora JKP "Parking servis" Niš.

Svako ko nepropisno parkira na javnim zelenim površinama biće sankcionisan - poruka je nadležnih u Nišu, uz pojačane kontrole i angažovanje "zelenog pauka".

- Prekršaj je sa mnogo većim iznosom nego kada je parkiranje na nekom nedozvoljenom prostoru, na trotoaru ili kolovozu, a kazne su skoro duplo veće. Mi kao preduzeće ne prihodujemo ništa dodatno od toga, to je gradska mera za očuvanje zelenih površina. I to je poruka koju šaljemo javne zelene površine namenjene su našim sugrađanima, deci i svemu onome što jedan grad čini pravim gradom - ističe Lalović.

Pavlović: Za lepši grad

NISAM ljubitelj "pauka" i razumem da ova vrsta usluge kod građana često izaziva negodovanje. Ipak, moramo da čuvamo javni prostor koji pripada svima. Cilj nije kažnjavanje građana, već uvođenje reda i očuvanje zelenila, kako bismo imali čistiji, uređeniji i zdraviji grad. Verujem da zajedničkom odgovornošću možemo da doprinesemo lepšem izgledu Niša - rekao je Pavlović.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović poručio je da je očuvanje zelenih površina od velikog značaja za kvalitet života u gradu, ali i da je važno da se komunalni red poštuje.

SMEĆE PALI LJUDSKI FAKTOR? U Crvenki, treću godinu zaredom, nerazjašnjeni požari na deponiji
SMEĆE PALI LJUDSKI FAKTOR? U Crvenki, treću godinu zaredom, nerazjašnjeni požari na deponiji

DOBROVOLjNA vatrogasna društva iz Ruskog Krstura, Sivca, Kruščića i Kule, kao i profesionalna opštinska jedinica, gase požar na deponiji u Crvenki, koji je izbio 28. maja, a jedan je od mnogih koji je poslednjih godina zabeležen na ovoj lokaciji. Meštani negoduju zbog gustog dima koji im ugrožava zdravlje, jer je deponija udaljena svega stotinak metara od naselja.

30. 05. 2026. u 06:45

ĐACI OŽIVELI ZNAMENITE VRŠČANE: Tri srednje škole iz Vršca organizovale manifestaciju „Noć znanja i obrazovanja“
ĐACI OŽIVELI ZNAMENITE VRŠČANE: Tri srednje škole iz Vršca organizovale manifestaciju „Noć znanja i obrazovanja“

NIJE naša omladina nezainteresovana za obrazovanje, kao što se danas smatra, već su nezainteresovani za način na koji im se gradivo predaje. To je pokazala i manifestacija "Noć znanja i obrazovanja", koju su prvi put organizovale tri srednje škole iz Vršca, sa ciljem da svojim đacima omoguće da suvoparno znanje transformišu u zabavu i umetnost, a da budućim srednjoškolcima pokažu sa kakvim potencijalima raspolažu.

29. 05. 2026. u 21:01

