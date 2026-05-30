BITKA ZA EVROPSKI TRON: Arsenal traži osvetu, PSŽ želi da ispiše istoriju u Budimpešti

LIGA šampiona u subotu uveče (18.00) dobija novog/starog šampiona, a spektakl na "Puškaš areni" u Budimpešti doneće okršaj aktuelnog prvaka Evrope PSŽ-a i novopečenog šampiona Engleske, Arsenala.

Tanjug/Franck Fife, Pool Photo via AP

Dok Parižani žele da postanu prvi francuski klub koji je odbranio titulu prvaka Evrope i tako potvrde da su jedan od najboljih timova 21. veka, dok "tobdžije" sanjaju svoj prvi trofej u Ligi šampiona, tačno 20 godina posle bolnog poraza u finalu protiv Barselone.

Pod vođstvom Luis Enrikea, PSŽ je konačno postao tim koji funkcioniše kao kolektiv, a ne kao skup superzvezda. Posle odlaska Kilijana Mbapea, francuski gigant deluje kompaktnije, organizovanije i možda opasnije nego ikada.

Parižani su u nokaut fazi redom eliminisali Monako, Čelsi, Liverpul i Bajern Minhen, a sa čak 44 postignuta gola imaju najbolji napad ovogodišnje Lige šampiona.

Posebno impresivno deluje ofanzivni trio koji pravi rivalima ozbiljne probleme čitave sezone, Hviča Kvarachelija, Dezire Due i naravano aktuelni osvajač zlatne lopte, Usman Dembele.

Sa druge strane, Mikel Arteta doveo je Arsenal na korak od istorije. Londonski klub je neporažen u Evropi ove sezone i postao je prvi tim koji je stigao do 14 uzastopnih mečeva bez poraza u jednoj kampanji Lige šampiona.

Arsenal je do finala stigao preko Bajera Leverkuzena, Sportinga i Atletiko Madrida, a defanzivna stabilnost predstavlja njihovo najjače oružje — čak devet puta su sačuvali mrežu u ovogodišnjem takmičenju.

Ipak, problem za “tobdžije” mogla bi da bude situacija u odbrani. Povreda Jurijena Timbera i odsustvo Bena Vajta ozbiljno remete planove Artete, pa bi ogroman teret mogao da padne na mladog Kristijana Moskeru, koji bi imao težak zadatak da zaustavi sjajnog Kvaracheliju.

U napadu će glavna pretnja ponovo biti Bukajo Saka, dok će veliki deo kreativnog tereta nositi Deklan Rajs i Martin Edegor.

Olakšanje timu iz Londona donosi činjenica da je nakon 22 godine konačno osvojio Premijer ligu, to je skinulo veliki teret sa igrača čete Mikela Artete, a osvajanje Lige šampiona potvrdilo bi ovu generaciju kao rezultatski najbolju u slavnoj istoriji kluba.

Vredi podsetiti da su se ovi rivali susreli prošle godine u polufinalu Lige šampiona i tada je PSŽ dva puta rutinski slavio, 1:0 u Londonu, odnosno 2:1 u Parizu i da je ovo idealna prilika "tobdžijama" da se osvete akutelnom prvaku Evrope.

Ipak, mi bi prednost dali Parižanima koji su iskuniji, pokazali su da znaju da igraju utakmice od velikog značaja, imaju prednost u gotovo svakoj liniji tima, po nama i na klupi i očekujemo da Enrike nadmudri svog zemljaka i tako osvoji treću Ligu šampiona kao menadžer, drugu zaredom sa "svecima".

