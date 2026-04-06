SRPKINJA UBIJENA U AUSTRIJI: Telo pronađeno u dvorištu, muž je izbo šrafcigerom?

DRŽAVLjANKA Srbije (38) ubijena je juče u austrijskom mestu Sos, a za njenu smrt osumnjičen je njen suprug.

Foto.EPA

Telo žene pronađeno je u dvorištu sa teškim povredama glave.

Prema prvim informacijama žena je ubijena šrafcigerom.

Tragedija se dogodila juče oko 18.30 časova, a policija je brzo uhapsila muža žrtve i on se nalazi u pritvoru, piše Heute.

Kako prenose mediji, osumnjičeni je austrijski državljanin, ali je poreklom sa Kosova.

Identitet žrtve nije saopšten.

(Telegraf)

BONUS VIDEO