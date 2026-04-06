SRPKINJA UBIJENA U AUSTRIJI: Telo pronađeno u dvorištu, muž je izbo šrafcigerom?
DRŽAVLjANKA Srbije (38) ubijena je juče u austrijskom mestu Sos, a za njenu smrt osumnjičen je njen suprug.
Telo žene pronađeno je u dvorištu sa teškim povredama glave.
Prema prvim informacijama žena je ubijena šrafcigerom.
Tragedija se dogodila juče oko 18.30 časova, a policija je brzo uhapsila muža žrtve i on se nalazi u pritvoru, piše Heute.
Kako prenose mediji, osumnjičeni je austrijski državljanin, ali je poreklom sa Kosova.
Identitet žrtve nije saopšten.
(Telegraf)
Preporučujemo
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
