Svet

SRPKINJA UBIJENA U AUSTRIJI: Telo pronađeno u dvorištu, muž je izbo šrafcigerom?

В.Н.

06. 04. 2026. u 11:20

DRŽAVLjANKA Srbije (38) ubijena je juče u austrijskom mestu Sos, a za njenu smrt osumnjičen je njen suprug.

СРПКИЊА УБИЈЕНА У АУСТРИЈИ: Тело пронађено у дворишту, муж је избо шрафцигером?

Foto.EPA

Telo žene pronađeno je u dvorištu sa teškim povredama glave.

Prema prvim informacijama žena je ubijena šrafcigerom.

Tragedija se dogodila juče oko 18.30 časova, a policija je brzo uhapsila muža žrtve i on se nalazi u pritvoru, piše Heute.

Kako prenose mediji, osumnjičeni je austrijski državljanin, ali je poreklom sa Kosova.

Identitet žrtve nije saopšten.

(Telegraf)

