UKRAJINSKI NAPAD OSTAVIO 41 RUDARA ISPOD ZEMLJE: Drama u Luganskoj Narodnoj Republici

PREDSEDNIK samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) Leonid Pasečnik saopštio je danas da je 41 rudar ostao zarobljen pod zemljom nakon napada ukrajinskih snaga na rudnik Belorečenskaja.

Foto Ukraine's 65th Mechanized Brigade press service/Andriy Andriyenko

- Sinoć su ukrajinske oružane snage napale rudnik Belorečenskaja, oštetivši električnu trafostanicu. Nestanak struje pogodio je 41 rudarskog radnika, koji se trenutno nalaze pod zemljom. Kontaktirani su i imaju zalihe vode za piće - rekao je Pasečnik, prenosi agencija RIA Novosti.

Kako je naveo, hitne službe trenutno rade tamo kako bi spasile ljude, a takođe treba da priključe rudnik na napajanje električnom energijom.

RIA podseća da su ukrajinske snage poslednjih dana intenzivirale napade na LNR i dodaje da je u subotu u napadu drona na privatnu kuću u selu Mihajlovka poginula tročlana porodica.

