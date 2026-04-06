UKRAJINSKI NAPAD OSTAVIO 41 RUDARA ISPOD ZEMLJE: Drama u Luganskoj Narodnoj Republici
PREDSEDNIK samoproglašene Luganske Narodne Republike (LNR) Leonid Pasečnik saopštio je danas da je 41 rudar ostao zarobljen pod zemljom nakon napada ukrajinskih snaga na rudnik Belorečenskaja.
- Sinoć su ukrajinske oružane snage napale rudnik Belorečenskaja, oštetivši električnu trafostanicu. Nestanak struje pogodio je 41 rudarskog radnika, koji se trenutno nalaze pod zemljom. Kontaktirani su i imaju zalihe vode za piće - rekao je Pasečnik, prenosi agencija RIA Novosti.
Kako je naveo, hitne službe trenutno rade tamo kako bi spasile ljude, a takođe treba da priključe rudnik na napajanje električnom energijom.
RIA podseća da su ukrajinske snage poslednjih dana intenzivirale napade na LNR i dodaje da je u subotu u napadu drona na privatnu kuću u selu Mihajlovka poginula tročlana porodica.
BONUS VIDEO: RUSIJA TESTIRALA S-500! Pogledajte snimak - PVO sistem oborio balističku raketu
Komentari (0)