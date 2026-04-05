MANEVRI NAJMOĆNIJIH RAZARAČA NA SVETU: Šta ih čini najvećom pretnjom? (VIDEO)

SNIMCI koje su objavili kineski državni mediji prikazuju novonaručeni razarač klase tipa 055, Anćing, koji gađa mete tokom vežbovne obuke više brodova u složenim elektronskim uslovima.

Snimci vežbi prikazuju Anćing kako deluje zajedno sa nekoliko drugih tipova brodova i puca na simulirane mete. Intervjui sa posadom istakli su vežbe korekcije topovskog paljbe i ranog upozoravanja u složenom elektromagnetnom okruženju, što ukazuje da je prvi ciklus obuke već fokusiran na osnove moderne flote borbe: rano otkrivanje, održavanje kontrole vatre pod stresom i integraciju posade i opreme u sistem borbe na nivou pozorišnog prostora. Mogućnosti senzora broda Tip 055 su gotovo bez premca, pri čemu svaki integriše dvopojasni radarski sistem sličan SPY-3/SPY-4, koji je američka mornarica nameravala, ali nije uspela da integriše na razarač klase Zumwalt, pružajući posebno visok stepen situacione svesti, uključujući mogućnosti otkrivanja preko horizonta.

Sa deplasmanom od blizu 13.000 tona, dužinom od približno 180 metara i širinom od oko 20 metara, razarači klase Tip 055 su među najvećim i najnajteže naoružanim površinskim borbenim brodovima na svetu. Iako Sjedinjene Države još uvek nisu u potpunosti uvele u upotrebu razarač ili krstašicu klase „posthladni rat“, a tri broda klase „Zumvolt“ izgrađena u potpunosti pate od značajnih problema sa performansama i kašnjenja, „Tip 055“ je najnoviji od više generacija kineskih razarača operativnih u poslednjih 30 godina. Američki zvaničnici i analitičari sve više ukazuju na izazove koje predstavljaju „Tip 055“ i njegov lakši pandan „Tip 052D“, kao neophodne za razvoj potpuno novog tipa razarača u SAD kako bi se izbeglo dalje zaostajanje, jer prostor razarača klase „Arli Berk“ američke mornarice za dalja poboljšanja postaje sve ograničeniji.

Lansiranje HHQ-9 i YJ-18 raketa

Razarači klase „Tip 055“ koriste integrisani jarbol koji nosi četvoropanelni aktivni elektronski skeniran radar tipa 346B i dodatne X-opsežne nizove, uz podršku sonara postavljenog na trupu i tegljenog sonara ili sonara promenljive dubine. Ovo pruža mogućnost pretraživanja, praćenja, klasifikacije i dodeljivanja angažmana u vazdušnom, površinskom i podzemnom domenu, omogućavajući jednom razaraču da drži zajedno slojeviti prateći ekran, što čini brodove posebno komplementarnim mogućnostima novih kineskih nosača aviona. Brodovi su veoma pogodni za proširenje branjenog bojnog prostora kroz dugodometnu vazdušnu odbranu, omogućavajući pomorskim snagama da napreduju dalje od obale, a da pritom zadrže mobilni raketni štit.

