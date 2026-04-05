ZA RUSIJU S LJUBAVLJU: Napad na Iran - Trampov poklon Putinu

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je svojim akcijama na Bliskom istoku zadao udarac Evropi i dao poklon ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, navodi The Atlantic.

Foto: Tanjug/AP photo

- Za evropske prijatelje i saveznike Amerike, rat sa Iranom je bio razarajući strateški udarac... Iranski rat pomaže Rusiji (materijalno i psihološki) i šteti Ukrajini - navodi se u tekstu.

Ranije je Vladimir Zelenski priznao da Ukrajina trenutno nije prioritet za Sjedinjene Države.

Takođe je izjavio da Kijev strahuje da će ostati bez oružja zbog rata u Iranu.

"Frankfurter algemajne cajtung" piše da je Ukrajina jedna od glavnih žrtava eskalacije sukoba na Bliskom istoku.