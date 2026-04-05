ZA RUSIJU S LJUBAVLJU: Napad na Iran - Trampov poklon Putinu
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je svojim akcijama na Bliskom istoku zadao udarac Evropi i dao poklon ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, navodi The Atlantic.
- Za evropske prijatelje i saveznike Amerike, rat sa Iranom je bio razarajući strateški udarac... Iranski rat pomaže Rusiji (materijalno i psihološki) i šteti Ukrajini - navodi se u tekstu.
Ranije je Vladimir Zelenski priznao da Ukrajina trenutno nije prioritet za Sjedinjene Države.
Takođe je izjavio da Kijev strahuje da će ostati bez oružja zbog rata u Iranu.
"Frankfurter algemajne cajtung" piše da je Ukrajina jedna od glavnih žrtava eskalacije sukoba na Bliskom istoku.
"NE ŠMRČITE VIŠE KOKAIN" Brutalna poruka francuskog generala - ovo se Trampu neće svideti
05. 04. 2026. u 17:41
"AKO NE BUDE DOGOVORA, UNIŠTIĆU IH I UZETI IM SVU NAFTU" Tramp nakon izjave o miru opet zapretio Iranu
05. 04. 2026. u 17:17 >> 17:27
NETANIJAHU PORUČIO TRAMPU: "Svi vam odajemo počast zbog spasavanja američkog pilota"
05. 04. 2026. u 15:22
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
