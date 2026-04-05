Svet

ZELENSKI UPERIO PRST U MOSKVU: Sto posto verujem da Rusi žele da nas okupiraju

В.Н.

05. 04. 2026. u 14:30

PROBLEM s Rusima je što vole da pričaju o kompromisima, ali ih nikada ne prave, rekao je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu za AP.

ЗЕЛЕНСКИ УПЕРИО ПРСТ У МОСКВУ: Сто посто верујем да Руси желе да нас окупирају

Foto: Profimedia

"Oni govore samo jezikom ultimatuma. Žele da se povučemo sa naše teritorije, koju kontrolišemo. Ali ovaj zahtev objašnjavaju svojim ogromnim gubicima. Veruju da ako se povučemo, neće izgubiti stotine hiljada ljudi", ocenio je šef države.

Prema njegovim rečima, uprkos činjenici da je to tačno, Ukrajina ne može da se povuče, jer bi to za nju stvorilo ogromne rizike. 

"Rusija će ojačati svoje pozicije u Ukrajini i početi da se priprema za dalju okupaciju. Oni lažu i igraju svoje igre sa predsednikom Trampom. Sto posto sam uveren da Rusi žele da nas potpuno okupiraju. Zato ih treba zaustaviti, postići prekid vatre, uspostaviti pouzdane garancije bezbednosti, a zatim sve to preneti na diplomatiju", rekao je Zelenski. 

(AP, Unijan)

TRAMP OTKRIO ČIME JE OBOREN F-15: Sumnjali smo na iransku zamku kad je pilot poslao poruku

