IZRAELSKI OFICIR: Iran ima više od 1.000 raketa koje mogu da dosegnu Izrael
IZRAELSKA vojska veruje da Iran ima više od 1.000 raketa sposobnih da dosegnu Izrael, rekao je danas oficir izraelske vojske za izraelski Kanal 12.
Oficir predstavljen pseudonimom "Tet", koji predvodi istraživanja o iranskim raketama i dronovima u okviru obaveštajne jedinice izraelskog Ratnog vazduhoplovstva, ocenio je da će Iran nastaviti da lansira balističke rakete.
-Mislim da će nastaviti da lansiraju balističke rakete. Ne verujem da će to biti znatno više od onoga što smo već videli, dodao je on, prenosi Tajms of Izrael.
Na početku rata, Izraelske odbrambene snage procenile su da Iran ima oko 2.500 balističkih raketa.
Iran je od tada ispalio više od 500 raketa na Izrael, kao i stotine na druge zemlje na Bliskom istoku, dok je potencijalno još stotine raketa uništeno u napadima.
U poslednjim nedeljama, broj iranskih raketnih napada na Izrael smanjen je na oko 10 do 15 raketa dnevno, u odnosu na oko 90 prvog dana rata.
Vojska je od početka sukoba procenjivala da će se napadi iz Irana nastaviti dok god traje rat, kao i da bi tempo lansiranja mogao čak i da se poveća.
(Tanjug)
Preporučujemo
NE PREKIDAJ NEPRIJATELjA KADA GREŠI: Kina će izaći kao pobednik rata na Bliskom istoku
04. 04. 2026. u 21:33
AMERIČKI MEDIJI: SAD raspoređuju rakete dugog dometa za rat protiv Irana (VIDEO)
04. 04. 2026. u 20:22
PODSEČENA KRILA AMERIČKOM ORLU: Dokumentovani gubici vazduhoplovstva SAD
04. 04. 2026. u 19:05
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
