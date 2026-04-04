„HRIŠĆANSKI EKSTREMIZAM“ U AMERICI: Pitanje aktuelne politike ili realnost?

TERMIN „hrišćanski ekstremizam“ u Sjedinjenim Američkim Državama uglavnom predstavlja političku etiketu koju koriste protivnici konzervativnih struja, a ne odraz stvarnog stanja, ocenjuje se u analizi o ulozi religije u američkoj politici i vojsci.

Foto: X printskrin/ Dan Scavino

U tekstu autora Romana Lunkina, rukovodioca Centra za istraživanje problema religije i društva Evropskog instituta pri Ruskoj akademiji nauka, navodi se da je pojačano prisustvo religije u američkom vojnom i političkom vrhu povezano sa širim povratkom tradicionalnih vrednosti, posebno tokom mandata Donalda Trampa, ali da to ne znači pojavu ekstremizma u klasičnom smislu.

Istovremeno, ukazuje se da je religija u američkoj vojsci dugo institucionalno prisutna, kroz delovanje vojnih sveštenika različitih konfesija, te da su verske prakse unutar sistema normalizovane.

Analiza se bavi i uticajem američkog protestantskog fundamentalizma na spoljnu politiku, posebno u kontekstu podrške Izraelu. Kako se navodi, deo evangelističkih krugova Izrael doživljava kao državu sa posebnom božanskom ulogom, što utiče na formiranje političkih stavova u SAD.

Takav pristup, navodi Lunkin, razlikuje se od stavova pravoslavne i katoličke crkve, koje ne prihvataju ideju o trajnoj izabranosti jednog naroda u novozavetnom kontekstu i naglašavaju jednakost svih u pitanju spasenja.

U tekstu se takođe upozorava da sve strane u savremenim sukobima sve češće koriste religijsku retoriku kako bi opravdale svoje poteze, što dodatno komplikuje geopolitičke tenzije, posebno na Bliskom istoku.

Papa Lav XIV: Težnja ka dominaciji nije put Isusa Hrista

Podsetimo, papa Lav XIV poručio je nešto ranije da težnja ka dominaciji i uništavanju drugih nije u skladu sa hrišćanskim učenjem. Njegova izjava usledila je nakon što je američki ministar odbrane Pit Hegset pozvao na molitve za vojnike koji ratuju protiv Irana.

U propovedi u Vatikanu papa je rekao da ljudi često sebe smatraju moćnim kada vladaju drugima, pobednicima kada uništavaju sebi ravne i velikima kada ih se drugi plaše, ali da Hrist nudi drugačiji primer — samopožrtvovanje, služenje i ljubav.

Njegova poruka usledila je posle Hegsetovog istupa u Pentagonu, gde je tražio molitve za američke snage i koristio ratničku versku retoriku, što je izazvalo kritike u delu američke javnosti i crkvenih krugova.

Ranije je papa Lav XIV već osudio pokušaje da se vera koristi kao opravdanje za rat, poručivši da Bog ne sluša molitve onih koji vode ratove.

(sputnikportal.rs)

