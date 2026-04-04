IRAN DONEO PRELOMNU ODLUKU O ORMUSKOM MOREUZU: Ovo se nije dogodilo od početka rata

IRAN je dozvolio prolaz kroz Ormuski moreuz brodovima koji prevoze humanitarnu pomoć i robu od osnovnog značaja, prenela je agencija Tasnim.

Foto: Tanjug/AP photo

Prema navodima te agencije, odobrenje je izdato samo za određene zemlje, dok je plovidba kroz jedan od najvažnijih svetskih energetskih koridora i dalje ozbiljno ograničena.

- Izdata je dozvola za prolaz brodova sa robom prve potrebe i humanitarnom pomoći kroz Ormuski moreuz - navodi Tasnim.

Američko-izraelska operacija na Bliskom istoku dovela je do gotovo potpunog prekida brodskog saobraćaja kroz ovaj ključni pravac za izvoz nafte i tečnog prirodnog gasa iz arapskih zemalja. Posledice su se brzo prelile i na svetsko tržište, pa su u velikom broju država porasle cene goriva.

Prolaz dozvoljen samo prijateljskim državama

Kako prenosi Tasnim, kroz moreuz trenutno mogu da prolaze samo brodovi iz zemalja koje Iran smatra prijateljskim. Među njima su, prema istom izvoru, Rusija, Kina, Indija, Irak i Pakistan.

Istovremeno, predsednik SAD Donald Tramp ranije je pozvao pojedine evropske i azijske države da pošalju svoje brodove u region kako bi se moreuz deblokirao, ali su mnoge zemlje to odbile.

Ovakav razvoj događaja dodatno pokazuje koliko je situacija u Persijskom zalivu ostala napeta, uprkos pokušajima da se sačuva makar deo međunarodnog pomorskog saobraćaja.

Teheran predlaže nova pravila za korišćenje moreuza

Teheran je prethodnih dana izneo predlog za formiranje takozvanog „Ormuskog pakta", koji bi trebalo da utvrdi pravila korišćenja moreuza za arapske i azijske zemlje.

Taj predlog usledio je ubrzo nakon što je Donald Tramp pozvao te države da energente kupuju od Sjedinjenih Američkih Država.

Prema pisanju Volstrit džornala, predsednik SAD i njegovi saradnici procenili su da bi pokušaji nasilnog deblokiranja pomorskog prolaza mogli da dovedu do dodatnog produžavanja ratnih dejstava.

Zbog toga je Ormuski moreuz, uprkos delimičnom otvaranju za humanitarne isporuke, i dalje ostao jedno od glavnih geopolitičkih žarišta, sa direktnim posledicama po globalno tržište energenata i bezbednost pomorske trgovine.

