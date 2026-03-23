ARAKČI "PROČITAO" TRAMPA: Pokušava samo da kupi vreme

IRANSKA novinska agencija Mehr citirala je saopštenje iranskog Ministarstva spoljnih poslova u kojem se navodi da su izjave Donalda Trampa „deo pokušaja da snizi cene energenata i kupi vreme za sprovođenje svojih vojnih planova“.

– Da, postoje inicijative zemalja regiona za smanjenje tenzija, i naš odgovor na sve njih je jasan: mi nismo strana koja je započela ovaj rat i svi ovi zahtevi treba da budu upućeni Vašingtonu – saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Prošle nedelje, Aksios je objavio da Sjedinjene Države razmatraju planove za zauzimanje ili blokadu strateški važnog iranskog ostrva Harg kako bi izvršile pritisak na Teheran da ponovo otvori Ormuski moreuz.

Kontingent od nekoliko hiljada američkih mornara i marinaca poslat je na Bliski istok, što je povećalo očekivanja da bi uskoro mogla da počne nova faza rata.

Trampova ranija izjava o konstruktivnim razgovorima sa Iranom je u oštroj suprotnosti sa pretećim tonom koji je koristio prema Teheranu tokom vikenda.

Nije jasno kakva je njegova strategija niti kakvi su njegovi mogući vojni planovi za budućnost.

