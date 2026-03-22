Svet

VEJAĆE KAO USRED ZIME: U ovim delovima Srbije pašće i više od 20 cm snega

Новости онлине

22. 03. 2026. u 11:13

NASTAVLjA se promenljivo oblačno i prohladno vreme i takvo vreme očekuje se do utorka. Ponegde se očekuje slaba kiša ili lokalni pljusak, uglavnom u istočnim, južnim, jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije, a na višim planinama slab sneg. Međutim, značajnije padavine se ne očekuju.

ВЕЈАЋЕ КАО УСРЕД ЗИМЕ: У овим деловима Србије пашће и више од 20 цм снега

Foto: P. Milošević/M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Maksimalna temperatura biće danas od 10 do 15 stepeni, a u ponedeljak i utorak od 11 do 17 stepeni.

Od srede će sve više jačati snažan ciklon sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati ka Jadranu.

On će našem području doneti izražena južna strujanja i vrlo toplu vazdušnu masu, a maksimalna temperatura biće do 20 stepeni.

U četvrtak i dalje toplo, uz 20 stepeni, ali jače naoblačenje. Tokom dana severozapadne i jugozapadne, a do večeri i ostale delove Srbije zahvatiće kiša, a biće i pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni.

U petak jače zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

Snežna granica spustiće se na 700 metara. Očekuju se obilnije padavine, koje će se nastaviti i tokom subote.

Očekuje se da ukupno padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na planinama i više od 20 cm snega i to najviše na planinama na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, gde će lokalno pasti i više snega.

Maksimalna temperatura u petak i tokom vikenda biće od 8 do 12 stepeni, u Beogradu do 10.

Na planinama će temperatura opasti na 0 stepeni, na višim planinama i ispod -5°C.

Tokom vikenda snežna granica lokalno će se ujutro spustiti i na manje od 500 metra, pre svega na jugu i zapadu Srbije, pa ponegde susnežice može biti i u ovim nižim delovima, pa čak i kratkotrajnog i vlažnog snega.

Jak severozapadni vetar stvaraće na planinama snežne nanose i vejavicu.

(Telegraf)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Svet

0 0

ARAGČI I KALAS NA TELEFONSKOJ LINIJI: Otkriveni detalji razgovora

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je danas telefonom sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kajom Kalas o najnovijim regionalnim dešavanjima nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael nastavili sa napadima na Iran, kao i o njihovim političkim, bezbednosnim i humanitarnim posledicama, javljaju iranski mediji.

22. 03. 2026. u 13:11

Politika
Tenis
Fudbal
CEO SVET IM SE SMEJE: Urnebesan snimak iz Hrvatske širi se planetom brže od bilo čega (VIDEO)