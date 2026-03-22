IRAN ODGOVORIO NA TRAMPOV ULTIMATUM: Zapretio zemljama Bliskog istoka tamo gde su najranjiviji

IRANSKA vojska saopštila je da će gađati energetsku infrastrukturu i postrojenja za desalinizaciju u regionu ukoliko predsednik SAD Donald Tramp sprovede pretnje o uništavanju iranskih termoelektrana.

- Ako neprijatelj napadne iransku naftnu i energetsku infrastrukturu, meta će biti sva energetska, informatička i postrojenja za desalinizaciju koja pripadaju Sjedinjenim Državama i režimu u regionu - izjavio je Katam al-Anbija, portparol operativne komande iranske vojske, u saopštenju koje je objavila novinska agencija Fars.

Nije precizirano na koji se „režim“ odnosi.

Trampov ultimatum i novi napadi

Ranije je predsednik SAD Donald Tramp dao Iranu rok od 48 sati da otvori Ormuski moreuz za pomorski saobraćaj, u suprotnom će se suočiti sa uništenjem iranskih elektrana.

Američka pretnja usledila je nakon što su dva iranska projektila u subotu uveče pogodila dva grada na jugu Izraela, od kojih je jedan bio u blizini centra za nuklearna istraživanja, pri čemu je povređeno više od 100 ljudi i pričinjena velika materijalna šteta.

Iako to nije bio najsmrtonosniji napad te večeri, bio je najrazorniji zbog obima štete. Prema privremenim podacima spasilačkih službi, najmanje 88 osoba je povređeno u raketnom napadu na grad Arad, od kojih je deset u teškom stanju.

Ključna ranjivost regiona - voda

Zemlje Persijskog zaliva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, u velikoj meri zavise od desalinizacije – procesa pretvaranja morske vode u pijaću.

Upravo ta tehnologija omogućava postojanje luksuznih golf terena, vodenih parkova i skijališta usred pustinje, ali istovremeno predstavlja i sve veću stratešku slabost.

Stotine postrojenja za desalinizaciju u Zalivu snabdevaju pijaćom vodom oko 100 miliona ljudi. Dok Iran većinu vode dobija iz reka i podzemnih izvora, zemlje Zaliva imaju vrlo ograničene prirodne izvore slatke vode.

Pojedine države, poput Kuvajta, Omana i Bahreina, gotovo u potpunosti zavise od desalinizacije za snabdevanje pijaćom vodom.