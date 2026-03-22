TRAMP UPUTIO BRUTALNI ULTIMATUM IRANU: Imate 48 sati
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dao je Iranu 48 sati da potpuno otvori Ormuski moreuz ili će početi da uništava njihove elektrane.
- Ako Iran u potpunosti, bez ikakve pretnje, ne otvori ponovo Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne elektrane, počevši od najveće elektrane, počevši od najveće - rekao je američki predsednik.
Podsećanja radi, pretnja iranskim napadima sprečila je većinu brodova da prođu kroz moreuz, koji služi kao mesto kroz koje prolazi petina svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa. Zbog njegovog zatvaranja, cene gasa u Evropi su prošle nedelje skočile za 35 odsto.
VAŠINGTON POST TVRDI: Ruska služba spremala scenario sa atentatom na Orbana
RUSKA Spoljna obaveštajna služba (SVR) navodno je razmatrala planove za uticaj na izbore u Mađarskoj, uključujući i insceniranje atentata na premijera Viktora Orbana, u cilju jačanja podrške Orbanu, pokazuje interni dokument do kojeg su došle evropske službe bezbednosti, piše danas Vašington post (WP).
21. 03. 2026. u 13:35
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
Šta je zapravo reaktor Dimona, najstrože čuvani izraelski objekat - gde svega ima, a Izraelci sve strogo kriju? (FOTO)
U balističkom raketnom napadu na Dimonu, grad na jugu Izraela, povređeno je 47 ljudi, koji su zaposleni u bolnici. Većina povreda je uzrokovana šrapnelima, prema izraelskoj službi za hitne slučajeve Magen David Adom. Dimona se nalazi oko 13 kilometara od nuklearnog istraživačkog centra Negev.
21. 03. 2026. u 21:44 >> 22:08
