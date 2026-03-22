TRAMP UPUTIO BRUTALNI ULTIMATUM IRANU: Imate 48 sati

AMERIČKI predsednik Donald Tramp dao je Iranu 48 sati da potpuno otvori Ormuski moreuz ili će početi da uništava njihove elektrane.

Foto: Profimedia

- Ako Iran u potpunosti, bez ikakve pretnje, ne otvori ponovo Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog preciznog trenutka, Sjedinjene Američke Države će napasti i uništiti njegove razne elektrane, počevši od najveće elektrane, počevši od najveće - rekao je američki predsednik.

Podsećanja radi, pretnja iranskim napadima sprečila je većinu brodova da prođu kroz moreuz, koji služi kao mesto kroz koje prolazi petina svetskih zaliha nafte i tečnog prirodnog gasa. Zbog njegovog zatvaranja, cene gasa u Evropi su prošle nedelje skočile za 35 odsto.

BONUS VIDEO:

