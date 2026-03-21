"PRVO NAFTA, PA NOVAC" Mađari objasnili: Zelenski greši

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da Budimpešta neće podržati slanje novca Ukrajini dok traje, kako je naveo, "naftna blokada", odbacujući tvrdnje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da će EU pronaći način da odobri kredit od 90 milijardi evra.

- Predsednik Zelenski greši, jer u Evropskoj uniji postoje jasna pravila: Brisel može da odobri tih 90 milijardi evra Ukrajini samo uz jednoglasnost - naveo je Sijarto, ističući da je stav Mađarske jasan - "prvo nafta, pa novac", preneo je mađarski Hirado.

Sijarto je istakao i da sve dok Ukrajina bude držala Mađarsku pod "naftnom blokadom", Budimpešta i njena "suverena nacionalna vlada" neće pristati na slanje bilo kakvog novca Kijevu.

Sijarto je dodao da Zelenski najpre treba da "prekine lošu predstavu i prestane sa neistinama", da obnovi isporuke sirove nafte Mađarskoj i pruži garancije da se blokada više neće ponoviti, nakon čega bi moglo da se razgovara o finansijskoj pomoći.

"Gospodine predsedniče, zapamtite - prvo nafta, pa novac", poručio je mađarski ministar.

Istovremeno, Sijarto je tvrdio i da će aktuelna vlast u Mađarskoj pobediti na parlamentarnim izborima 12. aprila, a da će tada "Ukrajinci koji pokušavaju da utiču na rezultate morati da se suoče sa posledicama“"

On je ocenio i da je 12. april ključan datum ne samo za Mađarsku već i za Ukrajinu, navodeći da Mađari na izborima mogu jasno da poruče da ne žele u rat, da ne žele da šalju novac Ukrajini i da se protive njenom ulasku u Evropsku uniju.

Nafta iz Rusije je prestala da protiče kroz naftovod Družba ka Mađarskoj i Slovačkoj 27. januara.

Ukrajina tvrdi da je razlog ruski napad na naftnu infrastrukturu u gradu Brodi u regionu Lavov.

Mađarski premijer Viktor Orban i slovački premijer Robert Fico sumnjaju da Kijev koristi situaciju za politički pritisak i uplitanje u mađarsku izbornu kampanju.

Ukrajina odbacuje optužbe i tvrdi da radi na sanaciji oštećene infrastrukture.

