BRITANCI SE HITNO OGLASILI: Evo šta kažu o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija

21. 03. 2026. u 12:02

MINISTARSTVO odbrane Ujedinjenog Kraljevstva kritikovalo je iranske napade kao „pretnju britanskim interesima“ nakon izveštaja da su dve balističke rakete ispaljene na američko-britansku vojnu bazu.

Portparol je izjavio:

- Neobuzdani napadi Irana, koji pogađaju širom regiona i drže kao taoca Ormuski moreuz, predstavljaju pretnju britanskim interesima i britanskim saveznicima. Avioni Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i druga vojna sredstva Ujedinjenog Kraljevstva nastavljaju da štite naše ljude i osoblje u regionu. Ova vlada dala je dozvolu Sjedinjenim Državama da koriste britanske baze za specifične i ograničene odbrambene operacije.

Napad na vojnu bazu

Podsetimo, Iran je ispalio dve balističke rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, četiri hiljade kilometara daleko, objavio je Volstrit žurnal.

Nijedna od dve rakete ispaljene na bazu nije pogodila metu, navodi list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.

Prema rečima dvojice zvaničnika, jedna raketa je otkazala u letu, a drugu je oborio američki ratni brod.

Šta je Dijego Garsija?

Dijego Garsija je atol (koralno ostrvo) koji se nalazi u samom srcu Indijskog okeana, udaljen 1.600 kilometara od najjužnije tačke indijskog poluostrva. Dijego Garsija je najveća kopnena masa arhipelaga Čagos.

Ostrvo pripada Ujedinjenom Kraljevstvu kao Britanska Teritorija Indijskog okeana. Sve do 1973. godine ostrvo je naseljeno domorocima.

Početkom 50-ih godina dvadesetog veka, počinje sistematska deportacija stanovništva od strane Velike Britanije, kako bi ostrvo moglo da se iznajmi Sjedinjenim Američkim Državama u vojne svrhe.

POVRATAK DUŠANA VLAHOVIĆA! Povreda je prošlost, Srbin spreman da povede Juve do mesta koje vodi u Ligu šampiona!

