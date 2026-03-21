BRITANCI SE HITNO OGLASILI: Evo šta kažu o napadu na vojnu bazu Dijego Garsija
MINISTARSTVO odbrane Ujedinjenog Kraljevstva kritikovalo je iranske napade kao „pretnju britanskim interesima“ nakon izveštaja da su dve balističke rakete ispaljene na američko-britansku vojnu bazu.
Portparol je izjavio:
- Neobuzdani napadi Irana, koji pogađaju širom regiona i drže kao taoca Ormuski moreuz, predstavljaju pretnju britanskim interesima i britanskim saveznicima. Avioni Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva i druga vojna sredstva Ujedinjenog Kraljevstva nastavljaju da štite naše ljude i osoblje u regionu. Ova vlada dala je dozvolu Sjedinjenim Državama da koriste britanske baze za specifične i ograničene odbrambene operacije.
Napad na vojnu bazu
Podsetimo, Iran je ispalio dve balističke rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, četiri hiljade kilometara daleko, objavio je Volstrit žurnal.
Nijedna od dve rakete ispaljene na bazu nije pogodila metu, navodi list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.
Prema rečima dvojice zvaničnika, jedna raketa je otkazala u letu, a drugu je oborio američki ratni brod.
Šta je Dijego Garsija?
Dijego Garsija je atol (koralno ostrvo) koji se nalazi u samom srcu Indijskog okeana, udaljen 1.600 kilometara od najjužnije tačke indijskog poluostrva. Dijego Garsija je najveća kopnena masa arhipelaga Čagos.
Ostrvo pripada Ujedinjenom Kraljevstvu kao Britanska Teritorija Indijskog okeana. Sve do 1973. godine ostrvo je naseljeno domorocima.
Početkom 50-ih godina dvadesetog veka, počinje sistematska deportacija stanovništva od strane Velike Britanije, kako bi ostrvo moglo da se iznajmi Sjedinjenim Američkim Državama u vojne svrhe.
EVO ZAŠTO JE IRAN BAŠ SAD NAPAO DIJEGO GARSIJU: Ima veze sa jednom evropskom zemljom
21. 03. 2026. u 12:57
SAD I NATO SE POVLAČE IZ IRAKA! Strah za živote vojnika - unakrsna vatra, pogođena američka baza (VIDEO)
21. 03. 2026. u 12:17 >> 12:43
JEDNOGLASNA ODLUKA POROTE: Mask kriv - obmanuo je investitore
21. 03. 2026. u 11:35
AMERIČKA VOJNA BAZA U PLAMENU: Žestok napad tokom noći (VIDEO)
NAJMANjE četiri drona napala su američku bazu Viktori u Iraku, uz niz eksplozija sinoć i u ranim jutarnjim satima.
21. 03. 2026. u 09:31
KULT PREDAKA U PLAMENU MRŽNjE: 45 godina od paljenja konaka Pećke patrijaršije – Zločin koji je najavio Martovski pogrom
OVE sedmice pre tačno 45 godina, srpski narod i Srpska pravoslavna crkva zanemeli su pred prizorom koji je nagovestio decenije stradanja na Kosovu i Metohiji.
17. 03. 2026. u 19:10
EKSPLOZIV BIO SPREMAN: "Digli bismo u vazduh aerodrom na Grenlandu"
DVA MESECA pre izraelsko-američkog napada na Iran, Danska je bila spremna da oružano brani svoj suverenitet nad Grenlandom.
19. 03. 2026. u 14:12
