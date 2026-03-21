UHAPŠEN OSUMNJIČENI ZA RATNE ZLOČINE U BIH: Hamdija Alukić priveden u Americi
AMERIČKA federalna policija uhapsila je u Mobajlu, u američkoj saveznoj državi Alabama, Hamdiju Alukića (70) zbog optužbi za ratne zločine nad civilima počinjene u Bosni i Hercegovini 1992. godine.
Prema sudskim dokumentima, u jednom slučaju on i drugi pripadnici paravojske navodno su iz zasede napali automobil, pucali na vozača i zapalili vozilo dok je telo još bilo unutra, prenosi "Njujork post".
Alukić je, takođe, navodno predvodio napad u kojem su dve kuće bile gađane zapaljivim bombama dok su ljudi bili unutra, navodi se u optužnici.
Alukić je uhapšen u sredu, saopštila je kancelarija šerifa okruga Boldvin. On se preselio u Vilmer, ruralni dio Mobajla, gde njegove komšije nikada nisu posumnjale na njegove veze sa ratom u BiH, navodi njujorški list.
"Uvek su bili pristojni. Imali su pse, kokoške i prodavali su jaja Volmartu i slično", rekao je jedan od komšija Alukića. Alukić je trenutno u zatvoru okruga Boldvin bez mogućnosti puštanja uz kauciju i suočava se sa procesom izručenja Bosni i Hercegovini.
