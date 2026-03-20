IRCG TVRDI DA SU POGOĐENI CILJEVI ŠIROM IZRAELA: Ispalili smo superteške rakete sa više bojevih glava

KORPUS Islamske Revolucionarne garde saopštio je da je izveo 66. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako tvrdi, ispaljene "superteške rakete sa više bojevih glava" i raspoređeni dronovi usmereni ka ciljevima u Izraelu i američkim vojnim položajima u regionu.

IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV".

IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam".

Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete "zolfakar", kao i napadački dronovi. U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na, kako se tvrdi,"agresiju" Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran krajem prošlog meseca.

IRGC tvrdi da su pogođeni ciljevi u više izraelskih gradova i oblasti, uključujući Jerusalem, Haifu, Beršebu i oblast Negev Desert.

Korpus je takođe naveo da su meta odmazde bile američke vojne ispostave u više zemalja regiona, uključujući Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija. IRGC je poručio da će se operacija nastaviti.