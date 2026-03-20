IRCG TVRDI DA SU POGOĐENI CILJEVI ŠIROM IZRAELA: Ispalili smo superteške rakete sa više bojevih glava

20. 03. 2026. u 07:32

KORPUS Islamske Revolucionarne garde saopštio je da je izveo 66. talas operacije "Pravo obećanje 4", tokom kojeg su, kako tvrdi, ispaljene "superteške rakete sa više bojevih glava" i raspoređeni dronovi usmereni ka ciljevima u Izraelu i američkim vojnim položajima u regionu.

ИРЦГ ТВРДИ ДА СУ ПОГОЂЕНИ ЦИЉЕВИ ШИРОМ ИЗРАЕЛА: Испалили смо супертешке ракете са више бојевих глава

IRGC navodi da su napadi bili usmereni na ciljeve u centru i na jugu Izraela, uključujući Tel Aviv, kao i na baze američke vojske u regionu, preneo je portal "Press TV".

IRGC je naveo da su u operaciji korišćeni raketni sistemi na čvrsto i tečno gorivo, među kojima su rakete "kadr" sa više bojevih glava, kao i sistemi "horamšar", "hejbar šekan" i projektili srednjeg dometa "kiam".

Kako je naveo IRGC, tokom iste faze korišćene su i rakete "zolfakar", kao i napadački dronovi. U saopštenju se navodi da je operacija odgovor na, kako se tvrdi,"agresiju" Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran krajem prošlog meseca.

IRGC tvrdi da su pogođeni ciljevi u više izraelskih gradova i oblasti, uključujući Jerusalem, Haifu, Beršebu i oblast Negev Desert.

Korpus je takođe naveo da su meta odmazde bile američke vojne ispostave u više zemalja regiona, uključujući Katar, Bahrein, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt i Saudijska Arabija. IRGC je poručio da će se operacija nastaviti.

