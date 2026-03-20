URSULA NE ODUSTAJE: Naći ćemo način da damo kredit Ukrajini uprkos protivljenju Mađarske
PREDSEDNICA Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je da će Evropska unija pronaći način da Ukrajini isplati obećanih 90 milijardi evra kredita uprkos protivljenju Mađarske.
Govoreći novinarima nakon samita u Briselu, Fon der Lajen je rekla da će sredstva biti obezbeđena "na ovaj ili onaj način", nakon što lideri EU nisu uspeli da ubede mađarskog premijera Viktora Orbana da odustane od blokade tog finansijskog paketa.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da su lideri EU tokom sastanka osudili "neprihvatljiv" otpor Mađarske.
- Sporazum je sporazum, moramo da održimo reč. I niko ne može da ucenjuje Evropski savet - rekao je Košta.
Nemački kancelar Fridrih Merc rekao je da su lideri zatražili od Evropske komisije da pronađe način za realizaciju kredita i ocenio je da je Orbanov veto bez presedana "čin ozbiljne nelojalnosti".
- Ovo će ostaviti traga. Ovo je ozbiljno kršenje principa lojalnosti među državama članicama i šteti ugledu Evropske unije - rekao je Merc.
Nove zaključke Evropskog saveta o Ukrajini na jučerašnjem sastanku u Briselu potpisalo je 25 zemalja članica, a nisu ih potpisale Mađarska i Slovačka, koje tako nastavljaju blokadu novčane pomoći Ukrajini.
Kako prenosi Gardijan, u novom dokumentu se potvrđuje podrška Kijevu, kao i podrška lidera zemalja EU mirovnim pregovorima koji bi poštovali granice Ukrajine i pružili bezbednosne garancije, ali ne i defitinivnu odluku o isplati kredita Ukrajini u vrednosti od 90 milijardi evra, već samo nameru da se sa isplatama počne u aprilu.
(Tanjug)
