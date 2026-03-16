KAJA KALAS PRIZNAJE - NEĆE BITI LAKO: Ključna odluka u Briselu - EU planira ratne brodove u Ormuskom moreuzu

MINISTRI spoljnih poslova Evropske unije razmatraju da pošalju svoje ratne brodove u Ormuski moreuz, što bi moglo zahtevati izmenu mandata evropske pomorske operacije „Aspides“ u Crvenom moru, izjavila je Kaja Kalas, šef evropske diplomatije.

Prema njenim rečima, pored mogućeg premeštanja operacije „Aspides“, zemlje EU razmatraju i mogućnost stvaranja „koalicije voljnih“ za taj region.

Pored toga, glavna tema će biti kako osigurati da Ormuski moreuz ostane otvoren, kazala je Kalas po dolasku na sastanak Saveta za spoljne poslove.

- EU ima misije i operacije u regionu, imamo 'Aspides', razgovaraćemo sa ministrima o mogućnosti proširenja mandata ove misije, pitanje je da li će zemlje EU želeti da koriste ove ratne brodove - navela je Kalas, priznajući da „neće biti lako“.

Ako želimo da osiguramo bezbednost u ovom regionu, najlakši način bi bio da koristimo postojeću operaciju i možda je malo izmenimo, istakla je šef evropske diplomatije, prenosi agencija Blumberg.

Kako navodi Blumberg, operacija EU „Aspides“ pokrenuta je 2024. godine nakon napada Huta na brodove u Crvenom moru.

Kalas je opravdala potrebu za evropskom intervencijom tvrdeći da je zatvaranje Ormuskog moreuza navodno „korisno za Rusiju“ jer „dovodi do viših cena nafte“.

Ranije je u tom kontekstu, ona osudila Sjedinjene Američke Države zbog privremenog ublažavanja sankcija na rusku naftu, nazvavši taj potez „opasnim presedanom“.

Podsetimo, Sjedinjene Države i Izrael 28. februara su pokrenuli niz napada na ciljeve na teritoriji Irana, uključujući i na Teheran. U napadu je bilo civilnih žrtava. Iran je nakon toga pokrenuo uzvratne raketne napade na izraelsku teritoriju, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

Usred eskalacije sukoba na Bliskom istoku, brodarski saobraćaj kroz Ormuski moreuz – ključnu rutu za isporuku nafte i tečnog prirodnog gasa iz Persijskog zaliva do globalnih tržišta – praktično je prestao, a osiguravači su počeli da povećavaju premije i preispituju pokriće usred rastućih bezbednosnih pretnji.

(Sputnjik)