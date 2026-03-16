17. dan rata na Bliskom istoku.

Foto: Profimedia

Tramp: "Poštedeo sam infrastrukturu u Iranu"

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da SAD pokušava da izbegne nanošenje velike štete infrastrukturi u Iranu.

- Ostavio sam mnogo infranstrukture u Teheranu, jer ako bismo je uništili, potrebne su godine da se ponovo izgradi. Mogao bih da uništim elektrane za jedan sat, ali ako to uradim, to su godine obnove i velika trauma. Zato pokušavam da se uzdržim od takvih stvari - rekao je Tramp tokom telefonskog intervjua za Pi-Bi-Es.

Tramp je takođe rekao da američke snage nisu pogodile naftne cevovode kada su pre nekoliko dana napale ostrvo Harg.

- Ostrvo Harg je van funkcije, osim cevovoda koje sam ostavio. Nisam hteo da pogodim cevi jer, znate, potrebne su godine rada da se one izgrade - rekao je Tramp.

Iranske vlasti, međutim, tvrde da američki i izraelski napadi nanose veliku štetu civilnim objektima, uključujući stambene zgrade, škole i bolnice.

------

Izrael produžio ratna ograničenja

IDF produžio je zabranu održavanja nastave uživo u većem delu Izraela do srede.

Takođe su zabranjena velika javna okupljanja i radne aktivnosti u oblastima gde nije moguće brzo doći do skloništa.

ℹ️ #UPDATE — Israel:

The IDF’s Home Front Command has extended wartime restrictions across most of the country, including a ban on in-person learning until Wednesday.



Large gatherings are also prohibited and workplaces without quick access to bomb shelters are not permitted to… pic.twitter.com/ZOICnk9PZD — OpenSourceBrief (@OS_Brief) March 16, 2026

------

Aragči: "Stavovi moraju biti hitno razjašnjeni"

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči izjavio je da neke "susedne države" koje na svojoj teritoriji imaju američke snage i dozvoljavaju napade na Iran takođe aktivno podstiču ubijanje Iranaca.

On tvrdi da su stotine iranskih civila, uključujući više od 200 dece, poginule u napadima Izraela i SAD.

- Stavovi moraju biti hitno razjašnjeni - dodao je u objavi na mreži X.

------

IRGC napao na skladište oružja

IRGC saopštio je da je gađao Južnu komandu izraelske vojske i objekte izraelske kompanije za proizvodnju oružja kao deo 56. talasa napada u tekućem ratu.

Kako se navodi u saopštenju da je pogođena i vazdušna baza Al Udeid u Kataru dok je jedinica bespilotnih letelica takođe napala položaje naoružanih grupa u Erbilu, poluautonomnoj kurdskoj regiji Irak.

------

Vadeful: NATO ne bi trebalo da se bavi Ormuskim moreuzom

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful smatra da NATO ne bi trebalo da se bavi obezbeđivanjem Ormuskog moreuza nakon što je američki predsednik Donald Tramp upozorio da Alijansu čeka "veoma loša“ budućnost ako ne pruži pomoć SAD, prenosi Si-En-En.

Govoreći uoči sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica EU u Briselu, Vadeful je rekao je da Nemačka ne vidi mogućnost da NATO "preuzme odgovornost“ za Ormuski moreuz.

Prema njegovim rečima, Nemačka je za uvođenje sankcija "odgovornima“ za blokadu tog važnog morskog puta za tankere

------

Arakči: Naša nacija je ugnjetavana, ali je herojska i dostojanstveno odoleva

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči kaže da za Teheran bilo kakav kraj američko-izraelskog rata sa Iranom mora biti definitivan.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Poznato da li Kina nastavlja komunikaciju sa Amerikom o poseti Trampa

Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da nastavlja komunikaciju sa Sjedinjenim Američkim Državama o predstojećoj poseti američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je Tramp zapretio da će odložiti putovanje u Peking ako se Kina prethodno ne izjasni o pomoći u deblokiranju Ormuskog moreuza, koji su zatvorile iranske snage.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Potpukovnik američke vojske upozorava - Ne možemo lako da otvorimo Ormuski moreuz

Vašington neće moći lako da otvori Ormuski moreuz, izjavio je penzionisani potpukovnik američke vojske Danijel Dejvis.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Orban izneo jasan stav države

Premijer Mađarske Viktor Orban ponovio je stav da država neće slati svoje vojnike u tuđe ratove i da je prioritet održavanje bezbednosti na domaćem tlu.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

Lavrov upozorio na ogromnu opasnost po stratešku stabilnost

Američki plan za stvaranje globalnog sistema protivraketne odbrane „Zlatna kupola“ predstavlja značajnu pretnju strateškoj stabilnosti, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Pezeškijan Makronu: Ovo što nam rade Amerika i Izrael je nezakonito

Iranski predsednik Masud Pezeškijan rekao je tokom razgovora sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom da će Iran braniti svoj teritorijalni integritet i nacionalnu bezbednost, i da "ne okleva" da se suprotstavi agresorima, prenosi danas iranska televizija Pres.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Dimitrijev postavio pitanje Trampu

Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, postavio je pitanje koliko će biti loša budućnost NATO-a nakon izjava američkog predsednika Donalda Trampa o perspektivi Alijanse.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Amerika i Izrael napadaju još jednu državu

Iran, Amerika i Izrael su 17. dan u ratu, a Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) naveo je da su snage u okviru najnovijeg talasa operacije lansirale ukupno 54 rakete, uključujući Horamšahr, Hajbar Šekan, Kadr i Emad, kao i, prvi put, četiri jedinice strateške rakete "Sajdžil".

Država koja bi mogla najviše da strada od američko-izraelskog napada na Iran jeste Irak, zemlja sa oko 47 miliona stanovnika, zbog krhke političke strukture i velike budžetske zavisnosti od nafte.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

POGOĐEN MEĐUNARODNI AERODROM U DUBAIJU

Dramatične scene u UAE, letovi potpuno obustavljeni nakon raketnog udara na međunarodni aerodrom u Dubaiju.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Tramp zapretio NATO paktu

Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da se NATO suočava sa "veoma lošom" budućnošću ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Ormuskog moreuza, koji je blokirao Iran.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Vašington okreće leđa Ukrajini dok Tramp fokus prebacuje na Iran

Pregovori o mogućem političkom rešenju rata u Ukrajini nalaze se u sve dubljem zastoju, dok pažnja Vašingtona sve više prelazi na Bliski istok.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!

------

Šta znamo o vojnoj mreži Vašingtona na Bliskom istoku

Američka agresija protiv Irana bila bi nemoguća bez američkih vojnih baza na teritorijama zalivskih monarhija.

Ove baze služe kao ključna uporišta za raspoređivanje američkih ofanzivnih kapaciteta. Američko vojno prisustvo u regionu dugo je bio strateški kamen temeljac američke politike. Njegov cilj je da osigura bezbednost globalnih zaliha nafte, zaštiti saveznike i odvrati regionalne pretnje, koje, prema američko-izraelskom narativu, uglavnom dolaze iz Irana.

Celu vest možete pročitati na liku OVDE!