AMERIČKI MEDIJI: Iran postavio desetak mina u Ormuskom moreuzu
U ORMUSKOM moreuzu u Persijskom zalivu otkrivene su podvodne mine za koje se veruje da ih je postavio Iran, dok administracija američkog predsednika Donalda Trampa poziva Teheran da omogući slobodan tok pomorskog saobraćaja, preneo je CBS (CBS News), pozivajući se na izjave američkih zvaničnika.
Prema trenutnim američkim obaveštajnim procenama, u uskom prolazu nalazi se najmanje desetak mina, koje su identifikovane kao iranski modeli Maham 3 i Maham 7 – pomorske mine koje koriste magnetne i akustične senzore za detekciju ciljeva.
Drugi američki zvaničnik izjavio je da se broj mina može kretati ispod 12.
Vest o minama usledila je nakon što je Tramp odustao od pretnji da bi mogao da napadne iransku energetsku infrastrukturu ukoliko Iran nastavi da blokira prolaz kroz Ormuski moreuz.
Tramp je rekao da su njegovi izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner započeli pregovore sa Teheranom i izrazio nadu da će moreuz uskoro biti ponovo otvoren za slobodno kretanje brodova.
-To će biti otvoreno vrlo brzo, ako ovo uspe, rekao je Tramp o najnovijem diplomatskom potezu.
On je dodao da će protok nafte u moreuzu zajednički kontrolisati "ja i ajatolah, ko god da je ajatolah".
Iransko ministarstvo spoljnih poslova negiralo je da su se održali direktni razgovori. Iranski državni mediji optužili su Trampa da želi da kupi vreme.
Ormuski moreuz je jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za energente, kroz koji je pre sukoba prolazilo oko petina svetske sirove nafte.
(Tanjug)
