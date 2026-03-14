Svet

"UKRAJINA JE POSTALA NAŠA LEGITIMNA META" Strašna poruka iz Teherana - "Oni pomažu Izraelu..."

В.Н.

14. 03. 2026. u 14:19

PREDSEDNIK Komisije za nacionalnu bezbednost parlamenta Irana Ibrahim Azizi izjavio je da je Ukrajina, zbog pomoći koju pruža Izraelu, uvučena u rat i da je njena teritorija legitiman cilj za Teheran.

Foto Tanjug/AP

"Pružajući podršku izraelskom režimu u vidu dronova, Ukrajina, koja je doživela krah, praktično je uvučena u rat i u skladu da članom 51 Povelje UN pretvorila je svoju teritoriju u legitimni cilj za Iran", napisao je Azizi na mreži Iks.

Podsetimo, Ukrajina je u zonu sukoba na Bliskom istoku poslala dronove presretače i tim stručnjaka za dronove kako bi pomogli u suprotstavljanju iranskim bespilotnim letelicama.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
