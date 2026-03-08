NEMIRNA noć na Bliskom istoku, nakon što je Iran pokrenuo novi talas napada. U toku je deveti dan sukoba. Sirene su se više puta oglasile u Kuvajtu, u napadu pogođena i zgrada u kojoj su smeštene vladine kancelarije. Tramp zapretio novim napadima.

Foto printskrin oruzjeonline.com/militarywhachmagazine

Izraelska vojska upozorila da će progoniti svakog naslednika Hamneija

Izraelska vojska upozorila je danas da će nastaviti da progoni svakog naslednika vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, koji je ubijen u američkim i izraelskim napadima na Iran.

U objavi na platformi Iks na farsiju, izraelska vojska je upozorila da će progoniti i svaku osobu koja pokuša da imenuje naslednika za Hamneija, odnosno svešteničko telo "savet eksperata", koje je zaduženo za izbor vrhovnog vođe Irana, prenosi Rojters.

Upozorenje je izraelska vojska objavila u trenutku kada se savet eksperata sprema da se sastane kako bi izabralo sledećeg vrhovnog vođu Irana.

Dva kuvajtska graničara ubijena, soliter u prestonici u plamenu

Kuvajt je saopštio da su dva graničara ubijena nakon što je zemlja pogođena raketama i dronovima.

Identifikovani su kao potpukovnik Abdulah Imad el-Šarah i kapetan Fahd Abdulaziz el-Madžmud.

U saopštenju, ministarstvo odbrane Kuvajta navodi da su ubijeni „dok su obavljali svoju nacionalnu dužnost“.

Nije dalo dodatne detalje o okolnostima njihove smrti. Dva graničara su najnovije žrtve rata u Kuvajtu od izbijanja američko-izraelskog sukoba sa Iranom pre nešto više od nedelju dana.

Dva vojnika i jedno dete su takođe poginuli prošle nedelje.

Vatrogasci su se i dalje borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu i u visokoj vladinoj zgradi u prestonici jutros, javila je državna novinska agencija.

🇮🇷🇺🇸🇰🇼⚡️BREAKING: A high rise building in Kuwait is on fire following a drone strike, possibly an assassination attempt. pic.twitter.com/nCTiK70EIF — MonitorX (@MonitorX99800) March 8, 2026

Iranska garda otkrila koliko dugo može voditi intenzivan rat: Do sada smo koristili slabije rakete, videćete u narednim danima

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da bi snage te zemlje mogle voditi intenzivan rat šest meseci protiv Sjedinjenih Država i Izraela.

Sukob je ušao u drugu nedelju, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je nastavak rata protiv Irana „svom snagom“, uz plan da se ukloni državno rukovodstvo.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen je prošle nedelje u zajedničkim američko-izraelskim napadima, što je izazvalo regionalni sukob.

UN: Rat u Iranu predstavlja trenutak ozbiljne opasnosti

Šef humanitarnih poslova Ujedinjenih nacija Tom Flečer izjavio je da američko-izraelski napad na Izrael i uzvratni iranski udari na okolne zemlje na Bliskom istoku predstavljaju "trenutak ozbiljne opasnosti" i da se vidi "masivan uticaj na civile (sa) stotinama hiljada raseljenih".

Flečer je za Bi-bi-si rekao da postoje i "sekundarni uticaji" rata, u zemljama kao što su Avganistan i Pakistan, "gde su potrebe već bile velike i gde se raseljava sve više ljudi".

Dodao je da je zabrinut da zbog rata u Iranu druge krize, poput onih u Sudanu i Ukrajini, sve više padaju na listi prioriteta.

On je pozvao da prevlada razmišljanje "hladnim glavama". "Moramo se odmah povući sa ivice", zaključio je Flečer.

Netanjahu: Izrael će nastaviti da napada Iran svom snagom

Rat protiv Irana će se nastaviti nesmanjenom žestinom i bez kompromisa, poručio je sinoć izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

- Izrael ima organizovan plan sa mnogo iznenađenja za sledeću fazu rata sa Iranom - rekao je Netanjahu u video-obraćanju, prenosi Tajms of Izrael.

Kako je naveo, cilj je da se destabilizuje režim u Teheranu i "omoguće promene".

Netanjahu je zapretio pripadnicima Iranske revolucionarne garde (IRGC).

- I vi ste nam na nišanu. Ko god spusti oružje, neće mu se ništa loše dogoditi. Ko god to ne učini, snosiće posledice svojih postupaka - upozorio je Netanjahu.

U obraćanju iranskom narodu, Netanjahu je rekao da Izrael "ne pokušava da podeli Iran, već da ga oslobodi", ali da konačni uspeh zavisi od samih Iranca.

Laridžani: Glavni cilj neprijatelja je bio raspad Irana, ali plan je propao

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani izjavio je sinoć da je glavni cilj SAD i njihovih saveznika bio razbijanje teritorijalnog integriteta Irana, ali da su jedinstvo naroda i efikasno upravljanje zemlje osujetili taj plan.

- U prvim danima rata neprijatelj je želeo da šokira iranski narod kroz atentate na vojne lidere i predsednika države, kao i kroz ekonomski pritisak, ali su te strategije propale. Amerikanci su računali da će Iran brzo klonuti pod pritiskom, ali nisu uzeli u obzir dubinu istorijskog i kulturnog iskustva našeg naroda - rekao je Laridžani i dodao da je jedinstvo naroda Irana sprečilo nastanak unutrašnjeg konflikta i razdora među etničkim grupama, prenosi agencija Tasnim.

On je, takođe, naglasio da su pokušaji izazivanja nestašica hrane i goriva i pritisak na lokalne vlasti, propali zahvaljujući koordinaciji vlade i lokalnih zvaničnika.

Aksios: SAD i Izrael razgovarali o slanju specijalnih snaga u Iran zbog uranijuma

Sjedinjene Američke Države i Izrael su razgovarali o slanju specijalnih snaga u Iran kako bi osigurali njegove zalihe visoko obogaćenog uranijuma u ​​kasnijoj fazi rata, izjavila su četiri izvora koja su upoznata sa razgovorima.

Izraelski zvaničnik u sektoru odbrane rekao je za Aksios da američki predsednik Donald Tramp i njegov tim ozbiljno razmatraju slanje jedinica za specijalne operacije u Iran za specifične misije.

Američki zvaničnik je rekao da je Trampova administracija razmatrala dve opcije - potpuno uklanjanje materijala iz Irana ili dovođenje nuklearnih stručnjaka da ga razblaže na licu mesta.

Dva izvora upoznata sa tim pitanjem rekla su da su takve operacije bile deo opcija koje su predočene Trampu pre početka rata sa Iranom.

Arakči: Tramp je ugušio mogućnost deeskalacije sukoba u regionu Bliskog istoka

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je sinoć da je američki predsednik Donald Tramp gotovo "ugušio iransku otvorenost za deeskalaciju" u regionu Bliskog istoka, koja je postojala pod uslovom da se vazdušni prostor, teritorija i vode susednih zemalja ne koriste za napade na Iran.

On je upozorio da će SAD biti odgovorne za "intenziviranje" iranskih akcija.

- Trampova pogrešna interpretacija iranskih namera i sposobnosti ubila je šansu za smanjenje tenzija. Odgovornost za dalje jačanje iranske odbrane biće na američkoj administraciji - istakao je Arakči na platformi Iks.

Dodao je da je sedmodnevna Trampova avantura već koštala američku vojsku 100 milijardi dolara i života mladih vojnika, a da će troškovi biti prebačeni na obične Amerikance kroz rast cena na pumpama.

U napadima na Isfahan u Iranu poginulo 11 osoba

U američko-izraelskim napadima na iranski Isfahan poginulo je 11 osoba, prenosi danas Al Džazira.

Iranska novinska agencija Tasnim javila je da su američko-izraelski avioni napali nekoliko proizvodnih radionica i klub za jahanje u provinciji Isfahan.

U napadima je ranjeno više osoba.

Tokom noći mete napada bili su i gradovi Nadžafabad, Aran, Bidgol, Barhar, Homenei Šahr, Šahreza, Falavardžan i Mobarakeh.

U izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja poginule četiri osobe

Najmanje četiri osobe poginule su u izraelskim napadima na iranska naftna postrojenja u Teheranu i provinciji Alborz, izjavio je danas iranski zvaničnik.

U izraelskim napadima pogođena su četiri skladišta nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu, prenosi Al Džazira.

Kako su saopštile iranske vlasti, uprkos napadu, "nema nedostatka goriva", a iranske snage bezbednosti "trenutno su angažovane u operacijama gašenja požara".

Među poginulima su i dva vozača cisterni za naftu.

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović.

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika.

Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Izraelska vojska: Uništeno više iranskih borbenih aviona F-14 u napadima na Isfahan

Izraelske odbrambene snage saopštile su jutros da su uništile više iranskih borbenih aviona F-14 u napadima na aerodrom u Isfahanu u subotu.

U saopštenju se navodi da su pogođeni i sistemi za detekciju i odbranu koji su predstavljali rizik za avione izraelskog vazduhoplovstva, preneo je Tajms of Izrael.

Ističe se da je uništavanje aviona F-14 u subotu, zajedno sa napadima u petak u kojima je uništeno 16 aviona koje su koristile snage Kuds Iranske revolucionarne garde na teheranskom međunarodnom aerodromu Mehrabad, deo napora da se ojača izraelska kontrola nad nebom iznad Irana.

Američki F-14 isporučeni su Iranu pre Islamske revolucije 1979. godine.

Troje povređenih u Bahreinu od šrapnela u raketnom napadu

Troje ljudi u Bahreinu zadobilo je povrede od šrapnela u jutrošnjem raketnom napadu nad zgradom univerziteta u gradu Muharak, saopštile su vlasti.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je na mreži Iks da su delovi rakete takođe izazvali materijalnu štetu, a za to je optužilo "otvorenu iransku agresiju".

Ministarstvo je navelo da su civilne mete "napadnute neselektivno" i da je postrojenje za desalinizaciju vode pretrpelo materijalnu štetu usled napada dronom.

Postignut konsenzus o novom vrhovnom vođi Irana

Telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana postiglo je većinski konsenzus o imenovanju novog vrhovnog lidera, izjavio je danas jedan od članova veća, ajatolah Mohamedmehdi Mirbakeri.

Mirbakeri je rekao da je postignut većinski konsenzus, ali da treba rešiti "neke prepreke" oko procesa izbora vrhovnog vođe, prenosi Al Džazira, pozivajući se na iranske državne medije.

Iranski mediji su naveli da je telo zaduženo za imenovanje vrhovnog vođe Irana imalo manje neslaganje oko toga da li njihova konačna odluka treba da usledi nakon ličnog sastanka sa izabranim vrhovnim vođom, ili bez poštovanja ove formalnosti.

Nakon što je prethodni vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u američko-izraelskim napadima prvog dana rata, 28. februara formiran je tročlani savet za vođstvo koji privremeno upravlja zemljom neposredno nakon smrti vrhovnog vođe.

U njegovom sastavu su iranski predsednik Masud Pezeškijan, šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei i šef paravojne milicije Basidža Alireza Arafi.

Vozač automobila poginuo u Dubaiju pogođen ostacima presretnutog projektila

Vlasti u Dubaiju su sinoć potvrdile da su ostaci presretnutog projektila pali na vozilo u oblasti Al Barša i usmrtili vozača.

Kancelarija za medije grada Dubaija objavila je na svojoj stranici na mreži Iks da su timovi za hitne intervencije brzo reagovali na incident, kao i da je pokrenuta istraga o okolnostima ove nesreće, prenosi portal Golf News.

Ranije juče su evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju nakon što su ostaci presretnutih (iranskih) projektila oštetili fasadu nebodera u tom gradu, preneo je CNN.

Iran tokom noći napao 4 države: Ispaljene rakete i dronovi

Iran je tokom protekle noći izvršio više napada raketama i dronovima na Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju, Kuvajt i Bahrein, prenosi danas Al Džazira.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je iranski napad dronom prouzrokovao materijalnu štetu na postrojenju za desalinizaciju vode.

Pezeškijan objasnio: Neprijatelji loše protumačili izjavu o prekidu napada na susede

Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da je njegova izjava da Iran neće napadati susedne zemlje osim ukoliko ga one ne napadnu prve "pogrešno protumačena od strane neprijatelja koji želi da poseju podele među susedima", prenela je danas iranska državna televizija.

- Više puta je rečeno da smo braća i da moramo imati dobre odnose sa susedima. Međutim, primorani smo da uzvratimo na napade, ali to ne znači da imamo spor sa (susednom) zemljom ili da želimo da uznemirimo njen narod - rekao je Pezeškijan, prenosi Rojters.

Hegset oštro zapretio: Ako ubijate Amerikance i pretite im bilo gde, progonićemo vas i ubijaćemo vas

Američki ministar odbrane Pit Hegset zapretio je svima koji ubiju nekog Amerikanca bilo gde u svetu da će se američke snage za to osvetiti.

- Ako ubijate Amerikance, ako pretite Amerikancima bilo gde na svetu, progonićemo vas bez oklevanja i ubijaćemo vas - naveo je Hegset u objavi na platformi Iks Centralne komande američke vojske (CENTCOM).

"If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down without apology and without hesitation and we will kill you." - Secretary of War Pete Hegseth pic.twitter.com/l0jkXxI74y — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 8, 2026

Šta se do sada zna o eksploziji u Oslu?

Norveška policija blokira područje oko američke ambasade u Oslu gde je tokom noći odjeknula eksplozija.

Prema saopštenju, policija je oko 1 sat iza ponoći dobila više dojava o eksplozijama.

Heavily armed police officers and other emergency services seen outside the U.S. Embassy in Oslo, Norway, following reports of a possible explosion tonight near the Embassy. pic.twitter.com/8lx85QjTVo — OSINTdefender (@sentdefender) March 8, 2026

"Stigli smo posle kratkog vremena i utvrdili da je došlo do eksplozije koja je pogodila američku ambasadu", rekao je šef interventnog tima policija Majkl Delemir.

On kaže da se eksplozija dogodila na javnom ulazu u ambasadu.

Teheran u plamenu

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju vatrene lopte na nebu iznad Teherana.

Ovo se dešava nakon što su Izraelske odbrambene snage saopštile da su pogodile "nekoliko kompleksa za skladištenje goriva" u iranskoj prestonici.

Napadnuta ambasada SAD u Oslu

Američka ambasada u Oslu pretrpela je manju štetu nakon što je pogođena eksplozijom rano u nedelju. Prema prvim informacijama, nije bilo povređenih.

Portparol policije Mikael Delemir rekao je za NRK da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularno odeljenje ambasade, dodajući da je u toku potraga za osumnjičenima.

Očevici su rekli lokalnim medijima da su čuli glasnu eksploziju u blizini kompleksa ambasade u zapadnom Oslu oko 1 sat ujutru po lokalnom vremenu.

Nije poznato ko je odgovoran za napad.

Rakete ispaljene na Emirate

Sirene su se oglasile u Emiratima. Građani u UAE su pozvani da se sklone na bezbedno zbog pretnje od napada.

Gori aerodrom u Kuvajtu

Vatrogasci su se u nedelju ujutru borili sa požarima u rezervoarima za gorivo na Međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, a mete su bile i zgrade vlade.

Kuvajtsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rezervoari za gorivo na aerodromu direktno pogođeni u napadu dronom.

Zvanično sedište agencije za socijalno osiguranje u glavnom gradu takođe je pogođeno dronom, saopštile su vlasti.

Liban na meti napada

Tokom noći zabeležene eksplozije u južnim delovima Bejruta.

