IRANSKA GARDA OTKRILA KOLIKO DUGO MOŽE VODITI INTENZIVAN RAT: Do sada smo koristili slabije rakete, videćete u narednim danima

IRANSKA Revolucionarna garda saopštila je da bi snage te zemlje mogle voditi intenzivan rat šest meseci protiv Sjedinjenih Država i Izraela.

AP Photo/Omid Vahabzadeh, File

Sukob je ušao u drugu nedelju, a izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio je nastavak rata protiv Irana „svom snagom“, uz plan da se ukloni državno rukovodstvo.

Vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei ubijen je prošle nedelje u zajedničkim američko-izraelskim napadima, što je izazvalo regionalni sukob.

Uprkos pretnji, Revolucionarna garda poručila je da bi snage Islamske republike mogle voditi „intenzivan rat“ šest meseci trenutnim tempom borbi.

Portparol Garde Ali Mohamad Naini rekao je da je Iran do sada koristio rakete „prve i druge generacije“, ali da će u narednim danima koristiti „napredne i manje korišćene rakete dugog dometa“.

Da se obim rata širi i da Iran ima sposobnost da nanese štetu i izazove žrtve pokazalo je i to što je predsednik SAD Donald Tramp prisustvovao dočeku posmrtnih ostataka šest američkih vojnika poginulih u napadu dronom na američku bazu u Kuvajtu prošle nedelje.

"Mislili su biće kao Venecuela"

Iranski šef bezbednosti Ali Laridžani optužio je administraciju predsednika Trampa da pokušava da ponovi scenario sličan venecuelanskom, gde je svrgnut predsednik Nikolas Maduro.

- Njihova percepcija bila je da će biti kao Venecuela, udariće, preuzeti kontrolu i biće gotovo, ali sada su u zamci - izjavio je u unapred snimljenom intervjuu emitovanom na državnoj televiziji.

Iranski tvrdi linijaš i šef pravosuđa Golamhosein Mohseni Edžei takođe je upozorio bliskoistočne susede koji su „otvoreno i prikriveno na raspolaganju neprijatelju“ da će se „teški napadi na ciljeve nastaviti“.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran „biti primoran da odgovori“ ako se neka susedna zemlja iskoristi kao polazište za bilo kakav napad ili pokušaj invazije.

U samom Iranu šteta na infrastrukturi i stambenim područjima raste, a stanovnici izveštavaju o sve većoj napetosti i snažnom prisustvu bezbednosnih snaga. Netanjahu je izjavio da je Izrael postigao gotovo potpunu kontrolu nad nebom iznad iranske prestonice.

Analitičari upozoravaju da još uvek nema jasnog puta za okončanje sukoba, za koji američki i izraelski zvaničnici kažu da bi mogao trajati mesec dana ili duže. Tramp je predložio da bi se iranska ekonomija mogla obnoviti ako pokojnog vrhovnog vođu zameni lider „prihvatljiv“ Vašingtonu, što je Teheran odbacio.