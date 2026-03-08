AVION ER SRBIJE POLETEO IZ BEOGRADA ZA DUBAI! Kapetan Plasković: Hvala predsedniku i Vladi na podršci i organizaciji evakuacionih letova
JOŠ jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana.
- Polećemo drugi put za Dubai po naše građane. Ovom prilikom se ispred nacionalne kompanije zahvaljujemo predsedniku Republike i Vladi Srbije na podršci i organizaciji evakuacionih letova - rekao je kapetan aviona Peđa Plasković.
Podsetimo, Ministarstvo spoljnih poslova (MSP) Srbije saopštilo je da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija.
U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije.
Ministarstvo spoljnih poslova ističe da intenzivno radi i na pripremi evakuacije sa dva aviona Er Srbije kojim će naši državljani iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije, letom iz Rijada biti vraćeni u Beograd.
- Nastavljamo da radimo posvećeno kako bi naši državljani bili bezbedno vraćeni kući - navodi se u saopštenju.
Preporučujemo
NAJNOVIJA VREMENSKA PROGNOZA: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje u nastavku marta
08. 03. 2026. u 11:39
AVION KOMPANIJE FLAJDUBAI SLETEO U BEOGRAD: Večeras se očekuje još jedan
08. 03. 2026. u 11:04
UKIDA SE VIŠE LINIJA ZBOG RADOVA: Ovako će sada saobraćati gradski prevoz
08. 03. 2026. u 09:41
HRVATSKOJ STIGLA PORUKA IZ IZRAELA: Potpuno prekinite diplomatske odnose sa Teheranom
AMBASADOR Izraela u Hrvatskoj Gari Koren pozvao je zvanični Zagreb da prekine diplomatske odnose s Teheranom i sprovede bezbednosne provere osoblja iranskog diplomatskog predstavništva u Hrvatskoj jer bi, kaže, među njima moglo biti "špijuna" Revolucionarne garde koja se u EU smatra terorističkom organizacijom.
06. 03. 2026. u 09:10
ŠOK ISTRAGA AMERIKANACA: Evo ko je gađao iransku školu u kojoj su poginule devojčice
AMERIČKI vojni istražitelji veruju da je verovatno da su američke snage odgovorne za napad na iransku školu za devojčice u kojem je u subotu poginulo više desetina dece, ali još nisu doneli konačan zaključak niti su završili istragu, rekli su za Rojters dvojica američkih zvaničnika.
06. 03. 2026. u 08:23
NOVI EKSPLICITNI SNIMCI MIRJANE PAJKOVIĆ: Policija sumnja KO je na snimku, drugi muškarac - odmah saslušana
RANIJE je objavljen i video za koji je deo medija napisao da je snimljen u prostorijama Vlade. Tim povodom oglasili su se iz Vlade Crne Gore, i demantovali te navode.
07. 03. 2026. u 22:55 >> 23:05
Komentari (0)