SVI delovi fronta ostaju aktivni iako se uslovi "kvare" usled otopljavanja.

Foto MO Rusije

TEŠKE BORBE U BLIZINI SVJATOGORSKA

Intenzivne borbe se nastavljaju u sektoru Limana. Ruske jedinice napadaju u šumama severno od Svjatogorska. Lokalizovani dobici se ostvaruju duž linije Sosnovoje-Aleksandrovka, uprkos kontranapadima ukrajinskih snaga.

Borbe se nastavljaju na obodu samog Svjatogorska. Ruske jedinice su uspele da se učvrste u istočnom delu Jarovaje, a VSU sada pokušava da odatle izbaci ruske oružane snage, napadajući kroz šume iz pravca samog Svjatogorska. Teške borbe se nastavljaju.

Sukobi se nastavljaju u Drobiševu, dok dalje na istok, od Stavkija, ruski jurišni odredi seku put kroz jarugu do severne periferije Limana. U međuvremenu, manje grupe nastavljaju sukobe na istočnoj i južnoj periferiji grada. Nijedna strana nije u stanju da ovde postigne potpunu kontrolu zbog visokog nivoa aktivnosti dronova.

Kako se proleće približava, šumovita područja postaju sve teža za navigaciju, što utiče na obe strane. Ruske jedinice sistematski izvode napade dronova i iz vazduha na prelaze koje VSU pokušava da obnovi.

Ilustracija telegram rybar

Vreme je takođe faktor ovde. Kako se sneg topi, obale će biti poplavljene, a reke će se izlivati, što će VSU otežati snabdevanje sopstvenih snaga u Limanu. To ne znači da je odbrana propala – ukrajinske snage se veoma ozbiljno pripremaju za odbranu grada, posebno zato što je on u stvari ključ za Slavjansk.

DRUGA RUNDA: SITUACIJA NA ISTOČNOZAPOROŠKOM PRAVCU

Ukrajinske formacije nastavljaju da ciljaju na zauzimanje Dnjepropetrovske oblasti, napredujući kod Vovče. Dalje na jug, ruske snage napreduju kod Guljajpolja.

Nakon kratke taktičke pauze izazvane potrebom za pregrupisavanjem i evakuacijom ljudstva, VSU je nastavio napade, uz podršku oklopnih vozila, kod Orestopolja. Situacija ostaje napeta, ali ruske snage, zahvaljujući ranijem raspoređivanju rezervi, odbijaju ukrajinske kontranapade. Ilustracija telegram rybar

Na zapadu, jedinice ruskih oružanih snaga probijaju se dalje zapadno od reke Gajčur. Kod Roždestvenskog vode se borbe u šumskim pojasevima, a jurišni odredi takođe napadaju prilaze Vozdviževki i Gornjoj Tersi. Ukrajinske jedinice, u međuvremenu, nastavljaju pokušaje da se probiju do reke i ka Dobropolju.

Uprkos očiglednom zastoju ofanzive, ukrajinske oružane snage nastavljaju da prebacuju dodatne rezerve na taj pravac. U uslovima proređenog fronta, uspevaju da prodru između prednjih položaja ruskih oružanih snaga, ali nisu u stanju da uspostave kontrolu nad većinom naselja na „liniji fronta“.

NOVI FAB POGODIO BRANU U KONSTANTINOVKI

U sektoru Konstantinovke, ruske snage su nedavno uspešno pogodile još jednu branu vazdušnim udarom FAB 3000, ovog puta severno od Konstantinovke. Obim poplave je još uvek nejasan, ali očigledno se odvija poznati scenario. Ilustracija telegram rybar

Kao rezultat poplave nekoliko nedelja ranije u južnom delu Konstantinovke, ruske jedinice su uspele da zauzmu brojne ukrajinske položaje, posebno zato što su bunkeri i podzemna skladišta bili poplavljeni, a snabdevanje ukrajinskih snaga u gradu, presečenom rekom i napadima na mostove, postalo je znatno otežano.

Izgleda da će se uskoro videti rezultate ovih udara, koji će se manifestovati u više od samo poplava. Međutim, to ne znači značajno proširenje kontrolnih zona. U trenutnim uslovima, na gradove moraju da jurišaju veoma male grupe, čiji se broj postepeno povećava u Konstantinovki.

Borbe se nastavljaju na južnim prilazima. Ruski jurišni odredi su nedavno uspeli da zauzmu neka uporišta između Ivanopolja i Berestoka, ali nisu uspeli da potpuno zatvore „džep“. Kako se položaji u ovoj oblasti jačaju i borbe se intenziviraju u blizini susedne Stepanovke, može se oprezno očekivati aktivniji napad na Konstantinovku.