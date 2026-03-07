OBAMA OPLEO PO TRAMPU "Osionost i korupcija trpe nezamislive posledice" - Bela kuća pobesnela (VIDEO)

BIVŠI predsednik SAD Barak Obama, tokom otkrivanja spomenika nedavno preminulom aktivisti za građanska prava Džesiju Džeksonu u Čikagu, oštro je kritikovao aktuelnu administraciju koju predvodi Donald Tramp, rekavši da okrutnost i korupcija „donose nezamislive plodove“.

Foto: Profimedia

- Svakog dana se budimo uz novi napad na naše demokratske institucije, svedoci smo novog udarca na ideju vladavine prava i osnovnog pristojnog ponašanja. Svakog dana nam oni na visokim položajima govore da se moramo plašiti jedni drugih i okrenuti jedni protiv drugih, da neki Amerikanci vrede više od drugih, a neki ne vrede ništa. Vidimo kako se nauka i stručnost obezvređuju dok neznanje i nepoštenje, okrutnost i korupcija donose nezamislive plodove - rekao je Obama uz aplauz publike.

Reverend Jesse Jackson called on each of us to be heralds of change, to be messengers of hope; to step forward and say “Send me” wherever we have a chance to make an impact.



How fortunate we were that Jesse Jackson answered that call. What a great debt we owe to him. pic.twitter.com/2XUfu43MAA — Barack Obama (@BarackObama) March 7, 2026

Ceremonija otkrivanja spomenika

Pored Obame, otkrivanju spomenika Džesiju Džeksonu, koji je preminuo 17. februara u Čikagu u 84. godini, prisustvovala su još dva bivša američka predsednika, obojica demokrate, Džo Bajden i Bil Klinton, kao i bivša potpredsednica Kamala Haris i bivša državna sekretarka Hilari Klinton.

Portparol Trampa odgovara Obami

Sadašnji predsednik Tramp nije prisustvovao otkrivanju spomenika jer mu raspored to nije dozvoljavao, ali portparol Bele kuće Stiven Čang nije izneverio Obamu: - On je sramota zbog sveg bola koji je naneo ovoj zemlji i istorija mu neće dobro suditi - rekao je Čang kao odgovor na Obamin govor.

Masovno okupljanje u Čikagu Spomenik Džesiju Džeksonu otkriven je na južnoj strani Čikaga, a od približno 10.000 okupljenih ljudi, neki su na ceremoniju stigli satima ranije. „Plodovi duha“, rekao je Obama uz aplauz gomile.

Džeksonova borba za rasnu ravnopravnost

Govornici su pozvali na nastavak Džeksonove borbe za rasnu ravnopravnost, uprkos napadima na muzeje i obrazovne ustanove koje predaju o ropstvu, dok s druge strane, Trampove najave dovode do obnove spomenika u čast Konfederativnog Juga.

Foto: Profimedia

- U teškoj smo poziciji. Imamo administraciju koja ne deli iste vrednosti kao mi - rekao je Bajden u svom obraćanju okupljenima.

Džesi Džekson je rođen u Grinvilu, Južna Karolina, ali je više od pola veka živeo i radio u Čikagu, gde je nakon atentata na Martina Lutera Kinga 1968. godine postao jedan od lidera pokreta za građanska prava koji se borio protiv segregacije i za veće učešće crnih Amerikanaca i drugih manjinskih grupa u politici.

- Dok neki promovišu slogan 'Učinimo Ameriku ponovo velikom', Džesi Luis Džekson se borio da Amerika postigne veličinu koju je obećala, ali nije uspela da postigne iznova i iznova - dodao je Majkl Pfleger, katolički sveštenik iz Čikaga poznat po svom političkom aktivizmu.

(Indeks.hr)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja