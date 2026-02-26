ČIME SU RUSI UDARILI NA UKRAJINU Napad trajao više sati: Energetska infrastruktura paralisana (VIDEO)
U NOĆI između 26. februara i ranog jutra, ruske oružane snage izvele su jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada na ciljeve širom Ukrajine od početka godine.
Operacija je obuhvatila upotrebu više tipova precizno vođenog naoružanja, uključujući hipersonične rakete „Cirkon“, krstareće rakete H-101, operativno-taktičke sisteme „Iskander“ i približno 80 bespilotnih letelica tipa „Geran“.
Napad je bio usmeren na energetske, industrijske i vojne objekte duboko u pozadini, sa posebnim fokusom na infrastrukturu koja podržava logistiku i energetsku povezanost zemlje.
UDAR NA KIJEV I TRAFOSTANICU KIJEVSKA-750
Najkritičnije posledice zabeležene su u Kijevskoj oblasti. Prema dostupnim podacima, pogođena je trafostanica Kijevska-750, jedna od retkih, a možda i jedina, projektovana za napon od 750 kilovolta. Ova podstanica predstavlja ključni element u prenosnoj mreži, pa je njenim oštećenjem došlo do novih nestanaka struje u Kijevu i okolini.
Izveštaji govore o dolasku dronova i krstarećih raketa H-101 na ciljeve u Vasilkivu, Irpinu i predgrađima glavnog grada. Ukrajinski izvori navode da su energetski objekti pogođeni i hipersoničnim raketama „Cirkon“, lansiranim sa područja Krima.
Novinari lista „Kijev Independent“ preneli su da su prve eksplozije u prestonici odjeknule oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da presretnu dolazeće ciljeve. Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da je grad napadnut i balističkim raketama i dronovima, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok traje uzbuna. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da protivvazdušna odbrana deluje u gradu i apelovao na građane da ostanu na bezbednim mestima.
POLTAVA, VINICA, HARKOV I KRIVI ROG POD UDAROM
U Poltavskoj oblasti, prema dostupnim informacijama, dronovi „Geran“ pogodili su glavno čvorište gasne infrastrukture, nakon čega je izbio snažan požar vidljiv sa velike udaljenosti.
Serija eksplozija zabeležena je i u Zaporožju, Vinici i Harkovu. U Dnjepropetrovskoj oblasti prijavljeni su napadi na energetske objekte, uključujući elektrane u Krivom Rogu. U Vinici su, pored dronova, korišćene i krstareće rakete H-101.
Operativno-taktičke rakete „Iskander“ upotrebljene su protiv ciljeva u Harkovskoj oblasti. Prema navodima ruskih izvora, pogođeni su industrijski objekti, uključujući i one u kojima su se nalazili dronovi dugog dometa spremni za upotrebu protiv ruskih teritorija.
Oko 8.00 časova po moskovskom vremenu ukrajinski kanali za praćenje izvestili su o novom talasu napada u kojem su, navodno, učestvovali bombarderi Tu-22M3. Za sada nema potvrđenih informacija o konkretnim ciljevima koje su gađali.
STRATEGIJA ISCRPLjIVANjA I ENERGETSKI PRITISAK
Dosledno gađanje energetske infrastrukture ukazuje na strategiju usmerenu ka sistematskom iscrpljivanju logističkih i vojnih kapaciteta Ukrajine. Gađanje trafostanica visokog napona, gasnih čvorišta i industrijskih objekata ima direktan uticaj na funkcionisanje vojne proizvodnje, transporta i snabdevanja.
Ruski izvori navode da je upotreba hipersoničnih i krstarećih raketa pokazala ograničene mogućnosti zapadnih sistema protivvazdušne odbrane da presretnu najnovije tipove naoružanja. Sa ukrajinske strane, zvaničnici ističu da sistemi PVO i dalje deluju i da su oborili deo dolazećih projektila i dronova, iako su pojedini ciljevi pogođeni.
NAPAD U SENCI PREGOVORA
Ovaj talas udara dolazi neposredno nakon prošlonedeljnih mirovnih razgovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održanih u Ženevi. Nova runda američko-ukrajinskih konsultacija planirana je za 26. februar, što dodatno pojačava simboliku trenutka u kojem su izvedeni napadi.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiv Vitkof najavio je novu rundu razgovora tokom onlajn obraćanja na Konferenciji o evropskoj strategiji u Jalti 24. februara.
U takvom kontekstu, masovni udari na energetsku infrastrukturu i vojne objekte dodatno komplikuju diplomatsku dinamiku i pokazuju da se vojna i politička dimenzija sukoba i dalje razvijaju paralelno, bez vidljivih naznaka skorog smirivanja situacije na terenu.
oruzjeonline.com
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
PAKAO SE OTVORIO U ČERNIGOVSKOJ OBLASTI: Pogođena gasna infrastruktura (FOTO/VIDEO)
24. 02. 2026. u 23:29 >> 01:50
ZAŠTO BLOKADERI HOĆE DA UBIJU VUČIĆA? Nešić i Vučićević o monstruoznim planovima (VIDEO)
BLOKADERI hoće da ubiju predsednika Aleksandra Vučića zato što im smeta Srbija kakva jeste i zato što su svesni da ni za 100 godina ne mogu da urade ono što Vučić uradi za dva dana, ističu glavna urednica portala "Novosti" Andrijana Nešić i predsednica Asocijacije novinara Srbije (ANS) Ivana Vučićević.
26. 02. 2026. u 11:01
CEO REGION JE ZGROŽEN! Evo šta je uradila takmičarka lažne države Kosovo kada je videla Srpkinju na pobedničkom postolju
BRUKA i sramota na jednom od evropskih takmičenja u tekvondou za mlade u Sarajevu!
25. 02. 2026. u 11:35
JOŠ MU SE BORE ZA ŽIVOT: Simptomi bolesti zbog koje je hospitalizovan Dačić - početak je "veoma običan"
MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić juče je u teškom zdravstvenom stanju hitno smešten u bolnicu i priključen na aparate.
26. 02. 2026. u 16:26
Komentari (0)