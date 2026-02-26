ČIME SU RUSI UDARILI NA UKRAJINU Napad trajao više sati: Energetska infrastruktura paralisana (VIDEO)

U NOĆI između 26. februara i ranog jutra, ruske oružane snage izvele su jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada na ciljeve širom Ukrajine od početka godine.

Foto: Printskrin

Operacija je obuhvatila upotrebu više tipova precizno vođenog naoružanja, uključujući hipersonične rakete „Cirkon“, krstareće rakete H-101, operativno-taktičke sisteme „Iskander“ i približno 80 bespilotnih letelica tipa „Geran“.

Napad je bio usmeren na energetske, industrijske i vojne objekte duboko u pozadini, sa posebnim fokusom na infrastrukturu koja podržava logistiku i energetsku povezanost zemlje.

Massive Combined Strike Hits Kiev and Multiple Ukrainian Regions



In the early morning hours, a large-scale combined strike was carried out against targets in Kiev and several other regions of Ukraine. According to reports, ballistic, hypersonic, and cruise missiles, as well as… pic.twitter.com/oldKYyccel — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 26, 2026

UDAR NA KIJEV I TRAFOSTANICU KIJEVSKA-750

Najkritičnije posledice zabeležene su u Kijevskoj oblasti. Prema dostupnim podacima, pogođena je trafostanica Kijevska-750, jedna od retkih, a možda i jedina, projektovana za napon od 750 kilovolta. Ova podstanica predstavlja ključni element u prenosnoj mreži, pa je njenim oštećenjem došlo do novih nestanaka struje u Kijevu i okolini.

Izveštaji govore o dolasku dronova i krstarećih raketa H-101 na ciljeve u Vasilkivu, Irpinu i predgrađima glavnog grada. Ukrajinski izvori navode da su energetski objekti pogođeni i hipersoničnim raketama „Cirkon“, lansiranim sa područja Krima.

Novinari lista „Kijev Independent“ preneli su da su prve eksplozije u prestonici odjeknule oko 4.00 časa po lokalnom vremenu, dok su sistemi protivvazdušne odbrane pokušavali da presretnu dolazeće ciljeve. Načelnik kijevske vojne uprave Timur Tkačenko izjavio je da je grad napadnut i balističkim raketama i dronovima, pozivajući stanovnike da ostanu u skloništima dok traje uzbuna. Gradonačelnik Vitalij Kličko potvrdio je da protivvazdušna odbrana deluje u gradu i apelovao na građane da ostanu na bezbednim mestima.

🇷🇺🇺🇦 Russian drones struck something in the Poltava region. pic.twitter.com/RYDoiuWKpz — Heyman_101 (@SU_57R) February 26, 2026

POLTAVA, VINICA, HARKOV I KRIVI ROG POD UDAROM

U Poltavskoj oblasti, prema dostupnim informacijama, dronovi „Geran“ pogodili su glavno čvorište gasne infrastrukture, nakon čega je izbio snažan požar vidljiv sa velike udaljenosti.

Serija eksplozija zabeležena je i u Zaporožju, Vinici i Harkovu. U Dnjepropetrovskoj oblasti prijavljeni su napadi na energetske objekte, uključujući elektrane u Krivom Rogu. U Vinici su, pored dronova, korišćene i krstareće rakete H-101.

Operativno-taktičke rakete „Iskander“ upotrebljene su protiv ciljeva u Harkovskoj oblasti. Prema navodima ruskih izvora, pogođeni su industrijski objekti, uključujući i one u kojima su se nalazili dronovi dugog dometa spremni za upotrebu protiv ruskih teritorija.

Oko 8.00 časova po moskovskom vremenu ukrajinski kanali za praćenje izvestili su o novom talasu napada u kojem su, navodno, učestvovali bombarderi Tu-22M3. Za sada nema potvrđenih informacija o konkretnim ciljevima koje su gađali.

???? Two ballistic missiles and about 20 'Geran' missiles were fired at targets in Kharkiv.

- KF pic.twitter.com/6TJb2GeGPA — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 26, 2026

STRATEGIJA ISCRPLjIVANjA I ENERGETSKI PRITISAK

Dosledno gađanje energetske infrastrukture ukazuje na strategiju usmerenu ka sistematskom iscrpljivanju logističkih i vojnih kapaciteta Ukrajine. Gađanje trafostanica visokog napona, gasnih čvorišta i industrijskih objekata ima direktan uticaj na funkcionisanje vojne proizvodnje, transporta i snabdevanja.

Ruski izvori navode da je upotreba hipersoničnih i krstarećih raketa pokazala ograničene mogućnosti zapadnih sistema protivvazdušne odbrane da presretnu najnovije tipove naoružanja. Sa ukrajinske strane, zvaničnici ističu da sistemi PVO i dalje deluju i da su oborili deo dolazećih projektila i dronova, iako su pojedini ciljevi pogođeni.

? Geran UAV team hit an enemy drone depot.



? Close to Pravdino in Kherson region



? Russian Defence Ministry pic.twitter.com/HaJP8NRS90 — Zlatti71 (@Zlatti_71) February 25, 2026

NAPAD U SENCI PREGOVORA

Ovaj talas udara dolazi neposredno nakon prošlonedeljnih mirovnih razgovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država održanih u Ženevi. Nova runda američko-ukrajinskih konsultacija planirana je za 26. februar, što dodatno pojačava simboliku trenutka u kojem su izvedeni napadi.

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Država Stiv Vitkof najavio je novu rundu razgovora tokom onlajn obraćanja na Konferenciji o evropskoj strategiji u Jalti 24. februara.

U takvom kontekstu, masovni udari na energetsku infrastrukturu i vojne objekte dodatno komplikuju diplomatsku dinamiku i pokazuju da se vojna i politička dimenzija sukoba i dalje razvijaju paralelno, bez vidljivih naznaka skorog smirivanja situacije na terenu.

oruzjeonline.com

