KAKO JE IZDAN I LIKVIDIRAN EL MENČO Krvava operacija vojske Meksika: Ova greška je otkrila skrovište šefa kartela CJNG

MINISTAR odbrane Meksika Rikardo Treviljo Treho izneo je tokom izveštaja predsednici Klaudiji Šeinbaum detalje operacije u kojoj je smrtno ranjen Nemesio Ruben Osegera Servantes, poznat kao El Menčo, vođa kartela Halisko Nova generacija, CJNG.

Foto Tanjug/AP/Ginnette Riquelme

Prema rečima generala Trevilje Treha, obaveštajne službe su sistematski prikupljale informacije koje bi mogle da rasvetle boravište vođe kartela. Presudan trenutak, kako je naveo, dogodio se nakon što se El Menčo sastao sa svojom ljubavnicom.

Ljubavnica je napustila njihovu kuću u Tapalpi, dok je El Menčo ostao u objektu zajedno sa svojim obezbeđenjem. Upravo ta informacija omogućila je pokretanje operacije.

Prema pisanju Fajnenšel tajmsa, vlasti su pronašle poverljivog saradnika jednog od El Menčovih pratilaca koji je otišao do mesta gde se krio narko-bos i dostavio relevantne podatke. General Treviljo je naveo da se pratilac sastao sa El Menčom i da je 21. februara napustio imanje. Dobijena je informacija da je El Menčo ostao na licu mesta, okružen obezbeđenjem.

Foto printskrin oruzjeonline.com

Na osnovu tih podataka, plan operacije je odmah sproveden u delo. Formirana je operativna grupa koju su činili vojni specijalci, pripadnici Nacionalne garde i jedinice avijacije. Kada je potvrđeno prisustvo El Menča, pokrenuta je akcija hapšenja.

Njegovi stražari, primetivši prisustvo vojnog osoblja, otvorili su vatru na pripadnike Nacionalne garde. El Menčo i njegov bliski krug pokušali su da pobegnu u šumovito područje na obodu Tapalpe, gde su nastavili da pružaju oružani otpor, uključujući vatru na snage bezbednosti i helikoptersku podršku.

POGINULE NAJMANjE 72 OSOBE

Dva telohranitelja su ranjena i preminula na putu do medicinske ustanove, dok je pet drugih članova kartela ubijeno tokom ili neposredno nakon operacije. El Menčo je smrtno ranjen u sukobu.

FOTO: Tanjug/AP

Ukupno je u operaciji učestvovalo 62 ljudi, od kojih je 25 bilo pripadnika Nacionalne garde. Sedamdeset članova kartela je uhapšeno, prema podacima meksičke vlade. Poginule su najmanje 72 osobe tokom operacije hapšenja i u talasu nasilja harko kartela koji je potom usledio.

Izjava generala izazvala je skepticizam u Meksiku. Meštani navode da je Tapalpa odavno bila poznata kao baza El Menča i da je gotovo svima bilo poznato gde se nalazi njegova kuća. Kako su pojedini komentarisali, „možda samo bebe i strani turisti“ nisu znali za to. Ipak, objavljeno je i da su meksičke vlasti dobile pomoć američkih obaveštajnih službi, kako je saopšteno u Vašingtonu.

Nemesio Osegera Servantes imao je 59 godina. Nekada je živeo u Sjedinjenim Državama. Bio je tražen i u Meksiku i u SAD, a američke vlasti su za njegovu glavu raspisale nagradu od 15 miliona dolara.

Foto Tanjug/AP/USSD

Njegova smrt pokrenula je talas nasilja bez presedana u više meksičkih država. Prema rečima ministra bezbednosti Omara Garsije Harfuča, najmanje 25 pripadnika Meksičke nacionalne garde, zajedno sa jednim policajcem i sudskim službenikom, ubijeno je tokom sukoba sa kartelom Halisko Nova generacija nakon vojne operacije.

Tokom talasa nasilja u državi Halisko ubijena je jedna žena, dok su snage bezbednosti ubile 30 članova kartela.

Situacija je i dalje najteža u Gvadalahari, gde nemiri i stvarne borbe traju. Postoje razlozi za verovanje da bi se broj žrtava mogao promeniti.

Kao odgovor na eskalaciju, vojska je rasporedila dodatnih 2.500 vojnika u zapadnom delu zemlje kao meru odvraćanja. Ministar odbrane je naveo da je oko 7.000 vojnika već bilo stacionirano u državi Halisko, te da će vojno prisustvo biti pojačano u oblasti gde je delovao CJNG.

Predsednica Klaudija Šeinbaum izjavila je da je „najvažnija stvar zaštita stanovništva“ i naglasila da nije bilo učešća stranih snaga u operaciji.

Smrt El Menča predstavlja težak udarac za kartel Halisko Nova generacija, ali istovremeno je otvorila period nestabilnosti i nasilja u kome Meksiko pokušava da zadrži kontrolu nad situacijom dok se sukobi sa jednim od najmoćnijih narko-kartela u zemlji nastavljaju.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"