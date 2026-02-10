RUSI GOMILAJU VIŠE OD 100.000 VOJNIKA, SPREMA SE ODLUČUJUĆI UDAR: "Znamo kada kreće ofanziva i koji su ciljevi"

DOK RUSKA zimska ofanziva donosi teške gubitke uz neznatne teritorijalne dobitke, analitičari upozoravaju da generali Vladimira Putina i dalje planiraju da poraze Ukrajinu i nametnu joj mirovne uslove. Prema ukrajinskim i međunarodnim vojnim posmatračima, Rusija gomila jedinice i vojnu opremu za masovnu ofanzivu koja bi trebalo da bude pokrenuta do kraja proleća, piše Kijev post.

Foto: Profimedia

Moskva stvara strateške rezerve za veliki napad koji će početi krajem proleća na istoku, a kasnije i na jugu Ukrajine, izjavio je Roman Pogorilij, suosnivač vojno-istraživačke grupe Deep State UA, na bezbednosnoj konferenciji u Kijevu.

Rekao je da će glavni pravac ofanzive biti usmeren ka velikim gradovima Donjecke oblasti, Slavjansku i Kramatorsku, sa ciljem da se većina kopnenih jedinica Oružanih snaga Ukrajine uvuče u opštu bitku i uništi.

Pomoćni napad, koji bi usledio početkom leta, bio bi usmeren na južne delove Ukrajine, sa pravcem ka gradovima Zaporožju i Orihivu, kako bi se ukrajinske snage odvukle sa glavnog fronta na istoku, dodao je on. Ukupne ruske snage okupljene za glavni udar mogle bi brojati više od 100.000 vojnika, procenio je Ruslan Mikula, drugi rukovodilac DeepState-a.

Sumnje u uspeh ofanzive i uloga dronova na frontu

Američki Institut za proučavanje rata (ISW) izneo je slične procene. Navodi se da rusko vojno rukovodstvo planira da iskoristi strateške rezerve koje formira od sredine 2025. godine za veliku prolećnu ofanzivu na istoku Ukrajine. Prema ISW-u, planiranje ofanzive, potvrđeno kretanjem trupa i obrascima regrutovanja, u suprotnosti je sa zvaničnim izjavama Kremlja da Rusija želi mir i da ne namerava da zauzme više ukrajinske teritorije.

Analiza navodi da je namera Kremlja da ostvari odlučujuću pobedu u ofanzivi verovatno nerealna zbog snage ukrajinskih odbrambenih sistema zasnovanih na dronovima i pada broja novih regruta u Rusiji.

NEW: Russian Foreign Minister Sergei Lavrov explicitly blamed the United States on February 9 for the lack of progress in ending Russia’s war against Ukraine.



Other Key Takeaways:



Lavrov reiterated Russia’s demand for effective control over Ukraine’s post-war government and the… pic.twitter.com/ACsNwbgRb8 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) February 10, 2026

U analizi DeepState-a navodi se da su ukrajinske snage već dokazale da mogu da zaustave ruske napade i da će to verovatno ponovo učiniti. - Mi smo već „drugu najmoćniju vojsku sveta“ pretvorili u vojsku koja trpi ogromne gubitke, napada motociklima i civilnim automobilima, a za logistiku koristi magarce, kamile i konje. Moskva razume samo jezik sile, a tu silu treba pokazati zajedničkim naporima, kombinujući naše iskustvo sa naoružanjem naših partnera - navodi se u saopštenju.

Bivši direktor CIA i nekadašnji vrhovni komandant savezničkih snaga u Avganistanu, general Dejvid Petreus, rekao je za Kyiv Post da su ruski napadi ka Pokrovsku već u toku i da se ukrajinske snage u tom sektoru drže mesecima. Na pitanje da li će ukrajinska odbrana izdržati masovniju prolećno-letnju ofanzivu, Petreus je rekao: - Zaustaviće Ruse. Izdržaće. Iza njih stoji ukrajinski narod.

Taktičke promene na frontu i borbe kod Pokrovska

Ukrajinski vojni novinar Andrij Caplijenko napisao je 8. februara na Telegramu:

- Rusija gomila snage i sprema novu veliku ofanzivu na jugu i istoku Ukrajine tokom leta... Priprema se za eskalaciju, a ne za diplomatiju... Biće zaustavljeni.

Početkom 2024. godine ukrajinske snage sve više su koristile rojeve dronova u odbrani, nanoseći velike gubitke Rusima. U roku od godinu dana ruske snage bile su primorane da značajno smanje upotrebu oklopnih vozila poput tenkova i oklopnih transportera, jer su postala veoma ranjiva na napade dronovima.

Foto: Profimedia

Ruski odgovor na tu taktiku, prvi put uočen početkom 2025. godine, uključuje infiltracione napade malih pešadijskih grupa koje je teže otkriti. To je omogućilo ruskoj vojsci sporo napredovanje, ali uz velike gubitke. U nekim neuspelim napadima čitave jedinice uništene su rojevima FPV dronova, kao i artiljerijskim i minobacačkim udarima.

DeepState je saopštio da ruske pešadijske grupe nastavljaju napredovanje u sektoru Pokrovska, koristeći niske temperature koje smanjuju kapacitet baterija i vreme leta dronova. Pokrenut je novi talas infiltracija u severnom delu Pokrovska i u obližnjem Mirnogradu, gde se, prema navodima, grupa ruskih vojnika skrivala u gradskoj crkvi. Ruski oklopni konvoj poslat kao pojačanje pešadiji uništen je, uz više od 300 poginulih ili ranjenih vojnika, navodi se u izveštaju. Kyiv Post nije mogao nezavisno da potvrdi te tvrdnje.

Prema izveštaju RBC-Ukrajina od 5. februara, ruske snage izbegavaju direktne napade na ukrajinske položaje, već postavljaju zasede duž linija snabdevanja koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na bespilotna kopnena vozila koja prevoze ljudstvo i opremu.

"Rusija se ne sprema da potpiše mirovni sporazum"

Kirilo Sazonov, oficir i bloger iz 41. mehanizovane pešadijske brigade Ukrajine, rekao je da su procene o velikoj ruskoj ofanzivi verodostojne i da ruskim izjavama o mirovnim namerama ne treba verovati.

- Da, to je tačno. Rusija se ne sprema da potpiše mirovni sporazum, vidimo da pokušavaju da pojačaju pritisak, i to na frontu - rekao je Sazonov.

On je dodao da Rusija trenutno nema u rezervi nekoliko stotina hiljada vojnika sa oklopnom tehnikom koje bi mogla brzo da rasporedi.

- Jurišne jedinice popunjavaju u hodu. Regrutuju ih, prođu minimalnu obuku ili je uopšte ne prođu, dovedu ih i šalju u smrt.

- Očigledno je da će sa dolaskom toplijeg vremena u borbu ubaciti sve sveže snage koje imaju u rezervi... Ali videćemo isti ishod. Minimalan napredak uz maksimalne gubitke. Tako se borimo sa njima još od 2022. godine. A njihova ekonomija se raspada. Sada su u krizi, a do leta će naglo pasti. Kao da je udarena čekićem - ocenio je Sazonov.