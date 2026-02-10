"RUSKA SLUŽBA IMA TRAMPOVE SE*S-SNIMKE IZ HOTELA 'RIC' NASTALE 2013. GODINE" Bivši obaveštajac aktivirao bombu i izneo šok tvrdnje

SKANDAL koji već godinama prati Donalda Trampa ponovo je dospeo u žižu javnosti. Bivši šef kazahstanskih službi bezbednosti i nekadašnji oficir KGB-a Alnur Musajev tvrdi da i Rusija i Kazahstan poseduju kompromitujuće snimke američkog predsednika, nastale tokom njegovog boravka u Moskvi 2013. godine.

Musajev navodi da su ti intimni snimci postali deo međunarodne političke igre i da je Vladimir Putin aktivno uticao na to da oni ostanu pod ruskom kontrolom.

Kompromitujući seks-snimci Donalda Trampa iz hotela "Ric" u Moskvi

U intervjuu za ukrajinsku televiziju Espreso TV, Musajev je ponovio tvrdnje koje iznosi godinama:

Ruska Federalna služba bezbednosti (FSB) navodno poseduje snimke Donalda Trampa iz hotela "Ric-Karlton" u Moskvi

Reč je, kako kaže, o materijalima seksualne prirode

Snimci su nastali tokom Trampovog boravka u Rusiji povodom izbora za Mis Univerzuma 2013. godine

Novina u njegovim izjavama jeste tvrdnja da iste snimke poseduje i Kazahstan.

"Sve što je snimljeno u hotelu pripadalo je Kazahstancima"

Musajev tvrdi da je događaj organizovan uz učešće ruskog milijardera Arasa Agalarova, dok je hotel "Ric" bio i ostao u vlasništvu kazahstanskog oligarha Bulata Utemuratova, bliskog tadašnjem predsedniku Nursultanu Nazarbajevu.

Ruske službe su imale nadzor u hotelskim sobama

Kopije materijala su, pored Moskve, završile i u kazahstanskim službama

Kompromitujući materijali o Trampu korišćeni u razgovorima sa Amerikom?

Musajev tvrdi da je tadašnji šef kazahstanskog Komiteta za nacionalnu bezbednost Karim Masimov koristio kompromitujuće snimke tokom sastanka sa američkim državnim sekretarom Reksom Tilersonom u oktobru 2017. godine.

Cilj je, navodno, bio da se poprave odnosi sa Vašingtonom.

"Putin je snimke shvatio kao ličnu svojinu"

Prema Musajevu, pokušaj Kazahstana da koristi materijale kao sredstvo pritiska imao je suprotan efekat.

U Kazahstanu su 2022. izbili masovni protesti

Rusija je poslala vojne jedinice

Došlo je do sukoba između Nazarbajeva i aktuelnog predsednika Kasima-Žomarta Tokajeva

Karim Masimov je završio kao glavni krivac

- Putin je vrlo aktivno uticao na razvoj situacije kako bi Masimov bio glavna žrtva jer je pokušao da koristi materijale koje je Putin smatrao svojom ličnom imovinom - tvrdi Musajev.

Musajev tvrdi da je Tramp ruski agent pod imenom "Krasnov"

Musajev je ranije izneo još težu tvrdnju:

Tramp je, prema njemu, regrutovan još 1987. godine

Dobio je kodno ime "Krasnov"

KGB je tada, kako kaže, sistematski regrutovao zapadne biznismene

- Na osnovu svog iskustva mogu sa sigurnošću reći da Rusija poseduje kompromitujuće materijale o Trampu i da ga je godinama gurala ka vrhu vlasti - naveo je Musajev.

Snimci iz hotela u Moskvi spominjani i 2017. godine

Tvrdnje Musajeva poklapaju se sa sadržajem čuvenog izveštaja britanskog obaveštajca Kristofera Stila iz 2017. godine, u kojem se takođe pominju snimci iz hotela "Ric" u Moskvi.

Tramp i njegovi saveznici taj dokument godinama nazivaju "ruskom izmišljotinom" i kategorički odbacuju sve optužbe.

